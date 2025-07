I dazi al 15% applicati dagli Stati Uniti nei confronti dell'Unione europea possono avere un impatto sul Pil italiano pari a "un calo massimo cumulato di 0,5 punti nel 2026" a cui poi dovrebbe seguire "un graduale recupero". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera sull'accordo tra Stati Uniti e Ue raggiunto domenica in Scozia tra il presidente americano Donald Trump e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

"Il governo, quando ha predisposto nella scorsa primavera le previsioni macroeconomiche, ha fatto delle previsioni potenziali" e "ha previsto per quest'anno una crescita dello 0,6% del Pil, che noi ribadiamo oggi in termini di previsione", ha aggiunto Giorgetti.

La web tax, ha osservato il ministro, "non è contenuta negli accordi che hanno fatto in Scozia e già quando è stata introdotta ha creato un po' di contenzioso. Noi valuteremo, abbiamo delle ipotesi sul tavolo da proporre, ma questa è una questione che non è definita e non è stata definita in sede europea".

"I dati Istat di oggi vanno letti con attenzione. Con riferimento all’export, contrariamente a quanto si pensa, nel confronto tra il primo semestre 2025 e 2024, le esportazioni verso gli Usa sono incrementate di circa l'8% nel I trimestre, nonostante questa situazione. Quello che va male sono le esportazioni verso l’Asia e soprattutto verso la Cina, con un peggioramento dell’11% rispetto all’analogo semestre dell’anno prima", ha evidenziato, rispondendo ad una interrogazione sulla sostenibilità dell'accordo sui dazi.