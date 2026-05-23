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Debito comune Ue, Dombrovskis: 'E' una realtà, ma non è gratis'

Il commissario all'Economia conferma la realtà del debito comune europeo, citando Next Generation Eu, ma avverte che questo strumento economico non è "gratis", ha dei costi.

Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis - foto Adnkronos
Il commissario Ue all'Economia Valdis Dombrovskis - foto Adnkronos
23 maggio 2026 | 11.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nell'Ue, "il debito comune è già realtà". Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis, in conferenza stampa a Nicosia al termine dell'Ecofin informale."Next Generation Eu è finanziato dal debito comune - continua - i prestiti Safe per la difesa anche", come pure "il prestito Ue all'Ucraina" da 90 mld di euro per il 2026-27.

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Anche nella proposta della Commissione per l'Mff 2028-34, ricorda il commissario, è inclusa la "possibilità di ricorrere al debito comune, se dovesse sorgere la necessità". Visto che non si può prevedere quali saranno le crisi future, "prevediamo una soluzione strutturata, da utilizzare in caso di necessità".

Tuttavia, sottolinea infine Dombrovskis, anche la Corte dei Conti Ue ha evidenziato che il debito comune ha comunque un costo che va coperto, "non è gratis".

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Valdis Dombrovskis debito Ue Ue debito Mff 2028 34
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