Demografia, Barbi (La Sapienza): “Age-It proposto come laboratorio per le politiche pubbliche”

“Age-It si è proposto fin da subito come laboratorio per le politiche pubbliche, quindi non solo ricerca teorica ma anche fornire soluzioni. È un progetto che si basa su tre pilastri: multidisciplinarietà, visione trasformativa e impatto sistemico”. Così Elisabetta Barbi, professoressa di Demografia presso università La Sapienza, ha parlato del progetto Age-It che si propone di trasformare l’Italia in un polo scientifico internazionale per la ricerca sull’invecchiamento, un “laboratorio empirico” che rappresenti lo standard di riferimento in campo socio-economico, biomedico e tecnologico per costruire una società inclusiva per tutte le età. La professoressa è intervenuta all’evento ‘Demografia, un patto fra generazioni’.