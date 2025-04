Design, Frega (Philip Morris Italia): "Curiosità muove innovazione e progresso"

“Questa installazione rappresenta la curiosità, che muove l’innovazione e il progresso. La Design Week è sicuramente un luogo dove questi elementi si fondono e quindi Philip Morris, che ha intrapreso il percorso per un mondo senza fumo, trova qui, ormai da otto anni, un posto in cui si sente di casa e dove lavora con gli artisti su questi temi”. Lo ha detto Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, alla presentazione di ‘Curious X: sensorium piazza’, l’installazione firmata Seletti con la quale Iqos celebra la sua crescente community, giunta a contare oltre 32 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo.

“Oggi celebriamo anche il lancio della campagna Iqos Curious X - aggiunge Frega - un percorso globale che si concluderà a ottobre qui a Milano con la presentazione di una serie limitata di Iqos iluma i-Prime targata Seletti. In questi anni Iqos ha visto crescere la riconoscibilità del brand in Italia, di pari passo con la nostra presenza alla Milano Design Week. Forse - conclude - parte del successo di Iqos è legato anche a ciò che abbiamo fatto in questi anni in questo luogo”.