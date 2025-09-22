Design Innovation Award, Vassallo (Say Carbon Yachts): "Barca potente ma morbida nella crociera"

"Si tratta di un'imbarcazione di 52 piedi, composta interamente in carbonio, con un peso totale di 7,5 tonnellate. È una barca leggera, grintosa, molto potente, ma anche molto morbida nella crociera". A dirlo Carlos Vassallo, direttore commerciale Say Carbon Yachts, illustrando le caratteristiche dell'imbarcazione che ha vinto i Design Innovation Award, giunto alla 6° edizione, evento che si è svolto a Palazzo Ducale all'interno della sessantacinquesima edizione del Salone Nautico. Il Design Innovation Award è il Premio istituito da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici nel 2020 con l'obiettivo di sostenere l'eccellenza della nautica e di valorizzare l'innovazione promuovendo l'immagine degli espositori del Salone Nautico Internazionale di Genova attraverso i loro più recenti prodotti.