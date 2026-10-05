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Gasolio, scade sconto sulle accise: cosa succede adesso

Al suo posto, dovrebbe scattare – salvo il caso in cui non si decida di prorogare ancora il provvedimento – il meccanismo delle accise mobili

Benzinaio - FOTOGRAMMA
Benzinaio - FOTOGRAMMA
05 ottobre 2026 | 11.59
Martina Regis
LETTURA: 2 minuti

Conto alla rovescia per lo stop allo sconto di 6,1 centesimi sulle accise del gasolio. Oggi, infatti, scade il taglio fiscale varato dall’esecutivo negli ultimi mesi, progressivamente ridotto dagli iniziali 17 centesimi a 12 e infine a 6, alla corsa dei prezzi dei carburanti. Al suo posto, dovrebbe scattare – salvo il caso in cui non si decida di prorogare ancora il provvedimento – il meccanismo delle accise mobili; si tratta di una misura, già annunciata dal governo, da attivare nell’ipotesi di eventuali aumenti dei prezzi al distributore, che di fatto lega la possibilità di ridurre l’imposta all’extragettito Iva generato dall’aumento del prezzo del petrolio.

Da Eni a Q8, price cap su 22mila stazioni

Nelle ultime settimane, comunque, i prezzi hanno iniziato a calare e stabilizzarsi, anche in virtù del price cap adottato direttamente dalle compagnie petrolifere: Eni, Ip, Q8 e Tamoil. Un percorso di ‘moral suasion’ condotto dall’esecutivo, che ha portato nel giro di poco più di una settimana ad un tetto sui prezzi per circa delle 22mila stazioni di servizio presenti in Italia, secondo le ultime rilevazioni di Staffetta Quotidiana. In particolare, sono 3.796 Eni (su 3.847), 2.297 Q8 (su circa 2.900), 1.481 IP (su 4.575), 901 Tamoil (su circa 1.600), 453 Esso (su circa 2.200), cui si aggiungono 1.673 pompe bianche.

Prezzi stabili, benzina self a 2 euro/litro

Intanto, stando alle ultime analisi dell’Osservaprezzi del Mimit, ad oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,048 euro/l per la benzina e 2,242 euro/l per il gasolio; sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,062 euro/l per la benzina e 2,26 euro/l per il gasolio. Complessivamente, da domenica 27 settembre, giorno prima dell'avvio del 'tetto' Eni, i prezzi medi della benzina sono scesi di 11,1 centesimi, quelli del gasolio di 13,5 centesimi. Scende anche il prezzo della materia prima: il petrolio. Il Brent, riferimento in Europa, è in flessione dello 0,73% a 101,52 dollari al barile, mentre il Wti, riferimento in Usa, è sceso dell'1,14% a 89,97 dollari al barile.

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