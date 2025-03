Difesa, Fedriga: "Non abbiamo capacità produttiva per riarmo Ue"

“Sono favorevole ad un rafforzamento della difesa dei paesi europei che però deve essere scollegata alla situazione contingente, altrimenti rischiamo di inseguire nuovamente spendendo miliardi di euro senza avere una soluzione. Decidiamo di fare un piano di difesa europea dove gli Stati, pensano all’Italia, abbiano una propria produzione, dove hanno il proprio asse strategico che guardi ai prossimi dieci anni, fondamentale per uno Stato che riesce a difendere i propri interessi nazionali, uno Stato con la Difesa forte che può negoziare facendosi rispettare. Un’altra cosa è finanziarie la guerra in Ucraina che credo stia difficilmente in piedi e sia sostenibile. Dall’altro sarei favorevole ad una revisione del Patto di stabilità non soltanto per quanto riguarda le spese della difesa”, dichiara Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, “Oggi, per l’Italia del futuro: 3° incontro Annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni” presso Cassa Depositi e Prestiti.