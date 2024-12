Digitale, capo di Gabinetto Barberis: “Sfruttare strumenti digitali per raccogliere istanze cittadini e fornire informazioni puntuali”

“Dobbiamo pensare all’amministrazione come un fascio complesso di strumenti che sono certamente azionabili dagli amministratori ma anche direttamente dai cittadini, dobbiamo metterci nella prospettiva del cittadino e riuscire ad ascoltarlo da un lato, sfruttando gli strumenti digitali per raccoglierne le istanze in maniera sempre più puntuale, e dall’altro fornire quante più informazioni, nella maniera più semplice possibile, su quelli che sono i servizi a disposizione dei cittadini”. Sono le parole di Filippo Barberis, capo di Gabinetto del sindaco di Milano, in occasione della presentazione del The Corporate Communication Magazine n.13 dell’International Corporate Communication Hub - Icch, intitolato ‘La Velocità Del Cambiamento - economia, società, cultura’, svoltosi presso la Fondazione Eni Enrico Mattei a Palazzo delle Stelline a Milano.