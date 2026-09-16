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Carburanti, le misure nella bozza del dl: arriva il doppio taglio delle accise

Le misure sono prese “in considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici”. La proroga della precedente sforbiciata scade domani. Nel dl anche lo slittamento della tassa sui piccoli pacchi

Benzina - Afp
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16 settembre 2026 | 17.35
Martina Regis
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Un doppio taglio delle accise sul gasolio: uno dal 18 settembre al 25 settembre e un secondo a seguire dal 26 settembre al 5 ottobre. Lo prevede una bozza del decreto sui carburanti atteso in Consiglio dei ministri oggi pomeriggio.

Le misure sono prese, si legge nel testo, “in considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici”. La proroga della precedente sforbiciata scade domani.

La prima ridefinizione per l’aliquota di accisa sul diesel, che copre il periodo dal 18 al 25 settembre è definita nella misura di 572,90 euro per mille litri. Significa un taglio complessivo pari a 12,2 centesimi al litro, inclusa l’Iva. La seconda, invece, che va dal 26 settembre al 5 ottobre, nella misura di 622,90 euro per mille litri. Quindi, un taglio di 6,1 centesimi, inclusa l’Iva. Gli oneri, si legge nel provvedimento, sono valutati in 111,8 milioni di euro per l’anno 2026 e 1,2 milioni di euro per l’anno 2028.

Slitta la tassa sui piccoli pacchi

Slitta intanto dal 1 ottobre al 1 dicembre l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi varata nella scorsa manovra, prevede la bozza del decreto sui carburanti sul tavolo del Cdm. Il contributo, pari a due euro a pacco sulle spedizioni sotto i 150 euro era stato introdotto dall’ultima legge di bilancio per il 2026. Gli oneri sono calcolati in 40,8 milioni per il 2026.

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