Dolce&Gabbana, apre il Mocambo Bar di Taormina

Dolce&Gabbana dona nuova vita allo storico Mocambo Bar di Taormina: situato nel cuore del celebre borgo siciliano, il locale è stato un punto di riferimento per generazioni di residenti e turisti, diventando un luogo iconico dove la cultura, la storia e la mondanità si sono incontrate per decenni. Situato in Piazza IX Aprile, 8, oggi riapre le sue porte, rinnovato e arricchito di una speciale boutique del brand.

Fondato nel dopoguerra, il Mocambo Bar è diventato rapidamente uno dei principali luoghi di ritrovo della città, noto per la sua atmosfera accogliente, la posizione privilegiata, la vista mozzafiato sul mare di Taormina e il suo servizio d’eccellenza. Negli anni ‘50 e ‘60, il Mocambo Bar divenne presto un luogo di incontro privilegiato, attirando celebrità, artisti, scrittori e intellettuali da tutto il mondo. Il locale unisce oggi la bellezza e la tradizione del passato ai codici estetici di Dolce&Gabbana.

Il nuovo progetto, ispirato all’iconica creatività del carretto siciliano, ha restituito al bar la sua anima originaria arricchendola con elementi che riflettono l’attenzione ai dettagli e l’amore per l’artigianato della casa di moda. Il nuovo Dolce&Gabbana Mocambo Bar offre inoltre una boutique esclusiva che presenta una selezione di capi di abbigliamento, accessori e gioielli del brand.