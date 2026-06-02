Dombrovskis: conti pubblici solidi cruciali per la stabilità dell'euro

Per il commissario Ue Valdis Dombrovskis conti pubblici solidi e forza militare sono cruciali per la stabilità e l'attrattiva dell'euro, insieme al rafforzamento dell'economia europea.

Conti pubblici "stabili e solidi" sono la "base" per avere una moneta attrattiva e per aumentare l'offerta di titoli di Stato denominati in euro "di alta qualità", quindi occorre impegnarsi per mantenere finanze pubbliche "sostenibili", anche a fronte di "urgenti esigenze di spesa". Lo sottolinea, partecipando ad una conferenza organizzata a Bruxelles dalla Dg Ecfin, il commissario europeo all'Economia Valdis Dombrovskis. Per il commissario, inoltre, una moneta forte deve avere una "forza militare" pronta a sostenerla, come accade per il dollaro Usa.

Negli ultimi anni, afferma Dombrovskis, "l'economia europea ha superato con successo una serie di shock pressoché senza precedenti, senza che l'integrità dell'euro venisse mai messa in discussione. Finanze pubbliche stabili e solide sono alla base dell'attrattività dell'euro e sono la base per un aumento dell'offerta di debito sovrano in euro di alta qualità".

"Naturalmente - continua - resta ancora molto da fare per consolidare questi punti di forza e rafforzare ulteriormente la resilienza dell'Europa. Molto di più. Dobbiamo mantenere il nostro impegno per finanze pubbliche sostenibili, anche di fronte a nuove e urgenti esigenze di spesa".

Per Dombrovskis, "dobbiamo raddoppiare gli sforzi per incrementare la competitività, migliorare il quadro normativo e rimuovere le barriere che ancora frammentano il nostro Mercato Unico. Questo è particolarmente vero quando si tratta di creare un mercato dei capitali europeo più unificato, liquido ed efficiente."

E, aggiunge il commissario all'Economia, "non dobbiamo dimenticare che, in un mondo più pericoloso, è fondamentale che l'Europa mantenga il suo impegno ad assumersi la responsabilità della propria difesa. Una valuta non può mantenere lo status di riserva globale senza la forza militare necessaria a sostenerla".

"Per gli investitori, una valuta che può essere difesa è una valuta di cui ci si può fidare pienamente", conclude.