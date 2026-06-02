circle x black
Cerca nel sito
 

Terremoto in Calabria, notte di paura. Sindaco di Corigliano: "Forte ma nessun danno, circolano anche fake news"

Il sisma, avvertito su gran parte della regione e nel Sud Italia, ha spinto molti cittadini in strada. Controlli in corso, ma le autorità confermano: nessuna criticità strutturale﻿

Terremoto in Calabria - (VVF)
Terremoto in Calabria - (VVF)
02 giugno 2026 | 09.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 che poco dopo la mezzanotte del 2 giugno ha colpito la Calabria e in gran parte del Sud Italia. Il sisma, registrato al largo della costa tirrenica calabrese, è stato avvertito distintamente da Cosenza a Reggio Calabria, spingendo molti cittadini a lasciare le proprie abitazioni per la paura.

CTA

﻿Dopo ore di verifiche e controlli, arrivano però notizie rassicuranti dai vigili del fuoco. Gli interventi effettuati hanno riguardato due aperture di porta nella provincia di Cosenza e verifiche tecniche su abitazioni civili a Catanzaro e Cittanova. Nessuna delle ispezioni ha evidenziato problemi strutturali o situazioni di pericolo. "Non sono state segnalate criticità rilevanti né danni a persone o strutture", fanno sapere i vigili del fuoco, sottolineando che non sono emerse problematiche statiche negli edifici controllati. La situazione, spiegano, resta sotto costante monitoraggio da parte delle strutture operative del Corpo nazionale.

La scossa, localizzata a circa 250 chilometri di profondità, è stata percepita anche in Campania, Sicilia, Basilicata e Puglia, generando apprensione tra la popolazione ma senza conseguenze significative.

Le testimonianze dei sindaci

“La doppia scossa di terremoto è sorta sul versante tirrenico, molto in profondità, ma è stata forte al punto di spaventare tanti concittadini che l’hanno chiaramente avvertita sul nostro versante ionico”, ha scritto sui social il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, confermando di essere in contatto costante con il distaccamento dei vigili del fuoco. Secondo il primo cittadino, al momento non risultano “segnalazioni importanti o gravi criticità, solo qualche allarme scattato e tanta paura”.

Nel suo messaggio, il sindaco ha anche denunciato la circolazione di immagini false sui social: “Girano alcune foto di colonne crollate o altri danni importanti, mi sono recato sui posti accertandomi che siano false. Purtroppo gli imbecilli non mancano nemmeno in queste occasioni delicate e importanti”.

"Stanotte abbiamo 'ballato' un tantino, ma non ci sono segnalazioni di danni a cose o persone", afferma all'Adnkronos, Vincenzo Pellegrino, sindaco di Amantea. "A parte un po' di paura, com'è normale e fisiologico che sia nei casi di eventi imprevisti, la situazione è sotto controllo e non sono state rilevate particolari criticità", assicura Pellegrino.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
terremoti terremoto oggi terremoto calabria terremoto calabria oggi terremoto calabria news terremoto cosenza terremoto
Vedi anche
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli
Vasco Rossi: "Il potere è una droga, al governo ci sono dei drogati" - Video
Foggia, nel bunker segreto una piantagione di marijuana: 5 arresti - Video
Vasco apre il tour estivo con ‘Vado al massimo’ - Video
News to go
Mancata riconsegna del bagaglio in aeroporto, per Cassazione è già reclamo valido
Piazza di Siena, Nepi Molineris: “Importante lasciare in eredità dopo l'evento sportivo qualcosa sul territorio” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza