L'ex premier oggi in audizione sul Rapporto sul futuro della competitività europea

"Sentite io vedo che voi guardate l'orologio, quindi vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie". L'ex premier Mario Draghi chiude così le risposte ai parlamentari durante l'audizione davanti alle commissioni riunite Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue della Camera e del Senato sul Rapporto sul futuro della competitività europea.

La tabella di marcia delle Aula oggi vede l'intervento di Giorgia Meloni in Parlamento, per riferire sul Consiglio europeo in programma il 20 e 21 marzo.