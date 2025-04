E-commerce, Picazio (Shopify): “La sfida è digitalizzare il B2B”

"Nel contesto del commercio unificato, la vera sfida è digitalizzare il B2B. Tante aziende stanno unendo gli effort B2B (business to business) con la parte di B2C (business to consumer). Shopify propone una piattaforma che permette, da un unico punto di partenza, di integrare i due canali e prendere le best practice del B2C per applicarle al B2B”. Così Paolo Picazio, Country Manager Italia di Shopify, intervenendo al Netcomm Forum 2025, la due giorni di riferimento per il settore del retail. Per la prima volta la piattaforma e-commerce è Main Partner e per l’occasione, ha proposto un programma ricco di contenuti, insights, approfondimenti e best practice. È di Picazio il keynote speech “Commercio Unificato: Il game changer per le aziende di qualsiasi dimensione nel B2B, nel retail e nel mercato globale”.