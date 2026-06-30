Economia: Fregolent (IV), 'migliorare burocrazia, energia, giustizia e trasporti per attrarre investimenti'

"Bisogna rendere più semplice il nostro Paese: La burocrazia ammazza tutti, ammazza gli imprenditori privati, figuriamoci gli investitori stranieri. Occorre fare un piano per l'energia" perché in Italia costa troppo "c'è bisogno di semplificare la giustizia per le imprese e migliorare i trasporti per allinearci ai livelli di Francia, Inghilterra e Spagna e attrarre imprese multinazionali". Lo afferma Silvia Fregolent, vicepresidente della IX Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, al Senato, intervenendo all'incontro organizzato in Senato per presentare i risultati del Global Attractiveness Index (Gai) 2026 che, giunto alla sua undicesima edizione, si conferma una piattaforma di analisi, misurazione e approfondimento dell'attrattività-Paese e uno strumento a supporto della diplomazia economica italiana.