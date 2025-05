Economia, Urso: "Italia fortemente attrattiva per investimenti esteri"

“Questo evento di successo dimostra come l'Italia sia diventato un Paese fortemente attrattivo per gli investimenti esteri. Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota di 35 miliardi di investimenti esteri in green field, più di quanto sia accaduto nel resto dell'Europa. Questo ci conforta sul fatto che siamo sulla strada giusta, potendo fornire un sistema economico particolarmente attrattivo, che ha dimostrato resilienza nei momenti di crisi e capacità di reazione per cogliere nuove opportunità nei mercati globali”. Lo riferisce Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, alla terza edizione di Investopia Europe, l’evento promosso dal Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti in collaborazione con Efg Consulting che mette al centro innovazione, connessioni e investimenti, tenutosi a Palazzo Mezzanotte a Milano, sede della Borsa Italiana.