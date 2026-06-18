circle x black
Cerca nel sito
 

Edilizia, Berardo (Velux): "Riqualificare puntando a qualità ambienti"

'Oggi la maggior parte costruzioni in Italia costruita a partire dagli anni '60'

Raffaella Berardo - (foto Adnkronos)
Raffaella Berardo - (foto Adnkronos)
18 giugno 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Lavorare insieme per definire un futuro sostenibile delle abitazioni, sia in termini di qualità della vita e degli ambienti - attraverso la ventilazione e la luce naturale - sia in termini di efficienza energetica e di valorizzazione degli immobili stessi. Oggi la maggior parte delle costruzioni in Italia risale dagli anni '60 in poi e ha bisogno di essere rivista". A dirlo è stata Raffaella Berardo, vice-president del Gruppo Velux, partecipando all'incontro 'Oltre l’efficienza. Qualità degli Ambienti Interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare', nella sala Caduti di Nassiriya del Senato. Un incontro che si è fatto promotore di un confronto istituzionale, scientifico e industriale sul futuro della riqualificazione edilizia in Italia, ponendo al centro il tema della qualità degli ambienti interni e della salubrità degli edifici.

CTA

"Come Velux siamo molto orgogliosi di far parte di questo evento al Senato - sottolinea Berardo - perché si parla di una tematica importante: come i vari interlocutori che intervengono sugli ambienti possano e debbano lavorare insieme. Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono, partendo dal patrimonio edilizio esistente". Per la vice-president del Gruppo Velux "è importante mettere insieme interlocutori chiave come l'industria, i professionisti del mondo della progettazione, come gli architetti, e ovviamente le istituzioni. In quanto Velux - conclude - sentiamo di avere un ruolo rilevante in termini di innovazione e sostenibilità".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
riqualificazione edilizia qualità ambienti efficienza energetica
Vedi anche
News to go
Telemarketing selvaggio, scatta nuovo blocco alle telefonate
Toy Story 5, Pete Docter e Lindsey Collins: "La tecnologia non può fermare i giocattoli" - Video
Massimo Dapporto: "Vorrei tornare al giorno in cui ho conosciuto Fabrizio Frizzi"
Maturità 2026, al via la prima prova. Gli studenti: "Scriveremo di attualità, speriamo esca AI"
Maturità, Pupo entra in classe per la prima prova: "Più emozionato di quando sono sul palco"
Trump, Iran e Ucraina: Meloni e il bilancio del G7
Maturità 2026, il messaggio del prof. Schettini: "Ragazzi ecco cosa vi succederà domani" - Video
News to go
Carta d'identità cartacea, scattata la proroga
Lucio Corsi canta a sorpresa un nuovo brano, ecco 'Figurati un po'' - Video
As Roma, Giuseppe Conte ricorda lo scudetto del 2001: "Confido in Gasperini, non aspettiamo altri 25 anni" - Video
G7, Trump arriva per ultimo alla riunione dei leader: "Sono il boss" - Video
Costanza, ecco il ristorante dove si è tenuto il pranzo tra i leader di centrosinistra - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza