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Edilizia, Di Francesco (Velux): "Luce e ventilazione naturale elementi di un unico sistema progettuale"

'Migliorare normative, processi autorizzativi e burocratici'

Lorenzo Di Francesco - (foto Adnkronos)
Lorenzo Di Francesco - (foto Adnkronos)
18 giugno 2026 | 11.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Negli ultimi anni l'efficienza energetica è stata posta al centro delle politiche edilizie. L'idea attuale è invece quella di promuovere un approccio integrato che vada oltre questo singolo aspetto. Sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e salubrità, intesa come luce e ventilazione naturale, comfort termico e acustico, devono essere considerate come elementi di un unico sistema progettuale". Sono le parole di Lorenzo Di Francesco, public affairs manager di Velux Italia, durante la conferenza 'Oltre l'efficienza. Qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare', che si è tenuta nella Sala Caduti di Nassirya al Senato della Repubblica.

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Un’occasione per presentare lo studio preliminare sulla dispersione dei composti organici volatili (Voc) realizzato dalla Sima proprio in collaborazione con Velux Italia. "Un edificio salubre è un edificio efficiente - riprende Di Francesco - ma non è sempre vero il contrario: un immobile di nuova costruzione o riqualificato può avere ottime prestazioni energetiche senza garantire automaticamente il benessere per le persone e la qualità degli ambienti interni. Riteniamo fondamentale che anche le normative e i processi autorizzativi e burocratici migliorino, ponendo la qualità degli ambienti interni come una leva per il mercato immobiliare e per lo sviluppo economico. Un edificio salubre è, a tutti gli effetti, un immobile che ha una maggiore capacità di generare valore nel tempo", conclude.

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efficienza energetica salubrità qualità degli ambienti interni
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