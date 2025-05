Edilizia, Tovaglieri (Lega): “Errato bandire del tutto le caldaie a gas, problemi per famiglie"

“Boicottare del tutto le caldaie a gas sarebbe un errore: occorre lavorare su fonti di approvvigionamento esplorando tipologie di gas come quelli rinnovabili”. Lo ha detto l’eurodeputata della Lega, Isabella Tovaglieri, appoggiando le richieste di una cordata di associazioni del settore del gas, che al Parlamento europeo hanno presentato uno studio per dimostrare la convenienza di continuare a garantire gli investimenti su impianti di riscaldamento per l'edilizia diversi dalle pompe di calore e compatibili dal punto di vista della sostenibilità ambientale. Con la nuova direttiva sulla performance energetica degli edifici, ha spiegato Tovaglieri schierandosi al fianco di Assogasliquidi-Federchimica ha presentato al Parlamento europeo, insieme a Proxigas, Assogas, Assotermica e Utilitalia, “ci sarà una forzatura verso le pompe di calore che però non sono una tecnologia non sempre praticabile dal punto di vista tecnico, molto costosa, che rischia di creare un aumento delle diseguaglianze soprattutto nelle famiglie più fragili”.