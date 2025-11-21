circle x black
Cerca nel sito
 

Editoria: 1.500 persone per 70 anni L’Espresso, 'Archivio storico digitalizzato entro il 2026'

21 novembre 2025 | 10.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sono oltre 1.500 le persone che hanno partecipato alle celebrazioni dei 70 anni de L’Espresso. Il settimanale ha festeggiato il traguardo a Roma, nelle sale di Palazzo Brancaccio – Spazio Field, con una giornata di interviste a politici e rappresentanti del mondo della cultura. La comunità di lettori ha potuto anche visitare una mostra delle copertine più iconiche nella storia del giornale. Durante i panel, il direttore Emilio Carelli ha svelato una delle novità in arrivo per il prossimo anno: la digitalizzazione dell’archivio integrale de L’Espresso, che diventerà fruibile per studenti, ricercatori, giornalisti e chiunque sia appassionato alla storia dell’Italia registrata dalle pagine della testata. La giornata delle celebrazioni si è aperta al Quirinale, dove il presidente del Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto l’editore Donato Ammaturo, il direttore Carelli e i vertici de L’Espresso.

A partire dalle ore 14, sul palco di Palazzo Brancaccio, sono intervenuti diversi rappresentanti del governo, dei partiti di opposizione ed ex presidenti del Consiglio. La ministra Elisabetta Casellati, che ha parlato del premierato come la “madre di tutte le riforme”, il viceministro Edoardo Rixi e il sottosegretario Alessandro Morelli, con un passaggio sul Ponte sullo Stretto. E ancora Matteo Renzi, Massimo D’Alema, Elly Schlein, Achille Occhetto, Francesco Boccia, Alessandra Todde, Francesco Rocca, Eugenio Giani, Roberto Occhiuto, Roberto Gualtieri, Marco Fioravanti, Bernard Dika, Paolo Romano, Simone Leoni.

Il vicedirettore Enrico Bellavia, poi, ha dialogato con il procuratore Nicola Gratteri. Di giustizia internazionale, invece, ha parlato la relatrice Onu Francesca Albanese. La lista dei relatori che si sono alternati su due palchi si completa con: Nico Acampora, Bashar Al Awadhi, Laura Silvia Battaglia, Pietro Benassi, Serena Bortone, Andrea Calisi, Navid Carucci, Gino Castaldo, Ferruccio de Bortoli, Giancarlo De Cataldo, Tea Della Pergola, Corrado Formigli, Furio Francini, Alberto Gilardi, Andrea Lupo Lanzara, Pietro Masturzo, Antonluca Matarazzo, Motta e Flavia Padovan. “È stata una giornata importante per il panorama editoriale italiano”, ha commentato Carelli. “L’Espresso, con questa celebrazione, ha voluto rinnovare un impegno con i propri lettori: fare giornalismo libero, indipendente e in grado di raccontare la realtà, senza pregiudizi”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza