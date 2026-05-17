Leonardo Maria del Vecchio ha chiuso l'operazione per acquisire En, che controlla una rosa di quotidiani da Il Giorno a Il Resto del Carlino e Qn: "Oggi si apre una nuova pagina"

Del Vecchio chiude con Monrif ed entra in maggioranza all'80%in En, Editoriale Nazionale, che controlla una rosa di quotidiani da Il Giorno a La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn. Ad annunciare il closing dell'operazione di acquisizione è il gruppo guidato dal giovane impreditore, che aveva presentato un'offerta vincolante alla società di Andrea Riffeser Monti lo scorso gennaio.

Leonardo Maria Del Vecchio: "Oggi si apre una nuova pagina del gruppo"

"Oggi – ha commentato Leonardo Maria del Vecchio – si apre una nuova pagina per questo gruppo editoriale. Voglio ringraziare la famiglia Riffeser per il lavoro e la storia costruita in questi anni, e tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla qualità di queste testate. Il nostro obiettivo è costruire nel segno della continuità, preservando identità, eccellenza e valore umano. Credo in un percorso fatto di ascolto e rispetto, capace di rafforzare il ruolo di un giornalismo autorevole anche per le nuove generazioni”.

E lo stesso Riffeser ha aggiunto: “Siamo lieti di aver concluso questo accordo con Leonardo Del Vecchio e di poter continuare a collaborare con lui e il team di Lmdv Capital per un’informazione libera, autorevole e radicata sul territorio”.

Territorio e ponte giovani, il progetto

Il progetto, spiega il gruppo Lmdv Media, si fonda su diversi pilastri. Il primo: "Investimenti orientati all’innovazione e alla valorizzazione delle persone, con particolare attenzione al rafforzamento della qualità editoriale e al contributo di giornalisti di alto profilo che da sempre caratterizzano il gruppo". In questo percorso, l'azienda ribadisce "il ruolo centrale delle redazioni locali e del loro profondo radicamento nei territori, come espressione di competenze, identità e capacità di interpretare le specificità delle comunità di riferimento". E aggiunge però un altro obiettivo: "Costruire un ponte solido con le nuove generazioni, accompagnandole verso un rapporto più consapevole e qualificato con l’informazione".