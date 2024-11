Editoria, Ipa-Fotogramma: nuova sinergia per affrontare sfide mercato

Ipa e Fotogramma S.r.l. annunciano congiuntamente che Ipa ha acquisito la maggioranza di Fotogramma, dando vita a una partnership strategica che rafforza la presenza di entrambe le realtà nel settore editoriale e corporate. L’integrazione tra Ipa, già leader nella fornitura di servizi fotografici e contenuti visivi per il mercato editoriale e corporate, e Fotogramma, storica agenzia italiana specializzata in cronaca, politica ed economia, rappresenta un passo importante per rispondere alle crescenti richieste di un mercato sempre più dinamico e competitivo, si legge in una nota.

Questa operazione crea un polo di contenuti multimediali tutto italiano, capace di offrire al mercato una gamma completa di servizi che spazia da archivi creative-stock alle produzioni fotografiche e video, passando per la cronaca, l’intrattenimento, lo sport e il gossip. L’operazione consolida l’impegno comune di Ipa e Fotogramma verso l’innovazione e la qualità, ponendo al centro l’obiettivo di soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Le due realtà lavoreranno insieme per garantire una transizione fluida e per esplorare nuove opportunità di crescita, continuando a investire nella produzione di contenuti visivi di alta qualità per il settore editoriale.

"Siamo orgogliosi di entrare a far parte del Gruppo Ipa. Questa integrazione ci permetterà di espandere la nostra offerta, mantenendo però intatti i valori e la qualità che hanno sempre contraddistinto Fotogramma", ha dichiarato Domenico Pizzarelli, direttore generale di Fotogramma Srl.