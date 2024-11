Editoria: nasce Sae Comics, una nuova realtà per il fumetto

Su iniziativa della Fondazione Pescarabruzzo e del Gruppo Sae Spa prende vita Sae Comics Srl, un nuovo soggetto dedicato al mondo del fumetto e della comunicazione integrata ad esso riferibile. La Sae Comics Srl, con sede a Pescara in Corso Umberto I, 83, nasce con un capitale sociale di 300.000 euro, di cui il 51% è stato sottoscritto da Sae Spa, gruppo guidato dall’abruzzese Alberto Leonardis che spazia dall’editoria locale (Tirreno, Nuova Sardegna, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, Nuova Ferrara e altre testate) alla comunicazione integrata con Next Different, e il 49% dalla Fondazione Pescarabruzzo. Questo progetto mira a diventare un punto di riferimento per l’intera filiera del fumetto, dall’illustrazione e produzione editoriale, a mostre ed eventi, fino all’animazione e al cartoon, contribuendo a meglio far apprezzare il sempre più affascinante ruolo della Nona Arte.

Obiettivi e attività principali. La nuova società si occuperà della stampa, pubblicazione e distribuzione di riviste, giornali e libri, sia in formato cartaceo che digitale, con una scelta editoriale che attenziona con crescente specializzazione prodotti e servizi legati al fumetto e dintorni.

Un altro importante ambito di azione sarà la produzione di contenuti multimediali, come video, animazioni e documentari, al fine di diffondere ciò che ruota intorno al fumetto sui nuovi media, anche potenziando piattaforme già esistenti o dando vita ad esperienze del tutto inedite. Non mancherà una speciale attenzione alla formazione: SAE Comics lavorerà per animare scuole, accademie e corsi professionali dedicati alla Nona Arte, direttamente o in partnership, con l’intento di preparare i futuri protagonisti del settore.

Sae Comics sarà inoltre impegnata nell’organizzazione di mostre, fiere, convegni ed eventi tematici, che celebreranno il mondo del fumetto e ne rafforzeranno il ruolo culturale e la valorizzazione economica. Parallelamente, la società svilupperà strategie di comunicazione e campagne promozionali innovative, utilizzando tecnologie avanzate, come l’intelligenza artificiale, per arricchire il settore con progetti dinamici e coinvolgenti anche l’attualità.

Un elemento distintivo sarà la collaborazione con il Clap Museum (Comics · Lab · Art · Pescara), polo espositivo e laboratoriale unico nel suo genere in Italia e interamente dedicato alla Nona Arte, con il quale sono già in cantiere iniziative plurime, a dimostrazione del legame privilegiato della missione societaria con il territorio.

Grazie alla sinergia tra Fondazione Pescarabruzzo e Gruppo SAE Spa, SAE Comics Srl punta a valorizzare e promuovere la Nona Arte come un solo universo culturale e comunicativo, capace di raccontare storie, ispirare creatività, favorire la conoscenza della complessità dell’età contemporanea, avvicinare alla vita quotidiana del cittadino quella delle istituzioni, coinvolgere il pubblico di tutte le età e valorizzare la straordinaria forza del suo linguaggio per far crescere nuove e più mature consapevolezze.