Energia, Tasca (A2a): "In Italia avremo un grosso sviluppo dei data center"

05 settembre 2025 | 13.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Avremo, soprattutto in Italia, un forte sviluppo dei data center. Oltre a essere produttori di dati, hanno la caratteristica di essere assorbitori di energia e produttori di calore. Presentiamo una ricerca che illustra come possiamo supportare il loro sviluppo anche in una logica di economia circolare". Sono le parole di Roberto Tasca, presidente di A2a, in occasione della 51esima edizione del Forum "Lo Scenario di oggi e di domani per le strategie competitive", organizzato da Teha Group a Villa d'Este a Cernobbio, nel corso del quale si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dei risultati della ricerca condotta da A2a in collaborazione con Teha Group, dal titolo "L'Italia dei data center. Energia, efficienza, sostenibilità per la transizione digitale", un rapporto completo e dettagliato che evidenzia il ruolo strategico dei data center.

