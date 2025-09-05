La conferma dal palco della Festa dem di Bisceglie. Il sì nonostante presenza nelle liste Avs di Nichi Vendola, determinato a sua volta a confermare la sua candidatura alle regionali
"Andiamo a vincere la campagna elettorale". Antonio Decaro ufficializza così la sua candidatura a governatore della Puglia per il centrosinistra. L'annuncio arriva alla festa regionale dem a Bisceglie, dove alle 21 l'eurodeputato dem è arrivato sul palco con la segretaria del Pd Elly Schlein.
Il sì di Decaro arriva a prescindere dalla presenza nelle liste Avs di Nichi Vendola, determinato a sua volta a confermare la sua candidatura alle regionali.