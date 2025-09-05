circle x black
Regionali Puglia, sì di Decaro a candidatura per il centrosinistra: "Andiamo a vincere"

La conferma dal palco della Festa dem di Bisceglie. Il sì nonostante presenza nelle liste Avs di Nichi Vendola, determinato a sua volta a confermare la sua candidatura alle regionali

Decaro e Schlein - Fotogramma /Ipa
05 settembre 2025 | 18.21
Redazione Adnkronos
"Andiamo a vincere la campagna elettorale". Antonio Decaro ufficializza così la sua candidatura a governatore della Puglia per il centrosinistra. L'annuncio arriva alla festa regionale dem a Bisceglie, dove alle 21 l'eurodeputato dem è arrivato sul palco con la segretaria del Pd Elly Schlein.

Il sì di Decaro arriva a prescindere dalla presenza nelle liste Avs di Nichi Vendola, determinato a sua volta a confermare la sua candidatura alle regionali.

regionali puglia elezioni regionali puglia antonio decaro puglia puglia elezioni regionali
