circle x black
Cerca nel sito
 

Aviaria, negli Usa primo caso umano al mondo di virus H5N5: morto il paziente infettato

L'annuncio dell'Oms: "Era un adulto dello Stato di Washington con malattie pregresse, aveva pollame e uccelli domestici". Al momento negativi i test sui contatti stretti, rischio di salute pubblica valutato da basso a basso-moderato

Aviaria, controlli sul pollame in Usa - Fotogramma /Ipa
Aviaria, controlli sul pollame in Usa - Fotogramma /Ipa
06 dicembre 2025 | 10.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

E' stato identificato negli Usa il primo caso umano al mondo di virus dell'influenza aviaria A(H5N5). Lo annuncia l'Oms, descrivendo i passaggi che hanno portato alla conferma dell'infezione in "un adulto con patologie pregresse residente nello Stato di Washington", morto in ospedale. L'indagine di sanità pubblica ha rilevato che "il paziente deteneva pollame da cortile e uccelli domestici. Sono in corso ulteriori indagini epidemiologiche che prevedono il monitoraggio attivo di chiunque sia stato a stretto contatto" con il contagiato.

Primo caso umano al mondo di virus H5N5, cosa dice l'Oms

"Il 15 novembre scorso l'Organizzazione mondiale della sanità è stata informata del 71esimo caso umano confermato di influenza A(H5) dall'inizio del 2024 negli Stati Uniti d'America, primo caso umano segnalato negli Usa da febbraio 2025", comunica l'agenzia ginevrina. "Il 20 novembre il sequenziamento di laboratorio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) statunitensi ha confermato il virus come influenza A(H5N5)". Si tratta del "primo caso umano segnalato a livello globale causato da un virus influenzale A(H5N5)", precisa l'Oms. "Il paziente - spiega - ha sviluppato sintomi, tra cui febbre, durante la settimana terminata il 25 ottobre. Nella settimana terminata l'8 novembre è stato ricoverato in ospedale per una grave malattia ed è successivamente deceduto il 21 novembre".

"I campioni respiratori raccolti presso la struttura sanitaria - dettaglia l'agenzia - sono risultati positivi al virus dell'influenza A mediante Rt-Pcr e presuntivamente positivi all'influenza A(H5) all'università di Washington. I campioni sono stati inviati al Washington State Public Health Laboratory, dove l'influenza A(H5) è stata confermata utilizzando il test per l'influenza A(H5) dei Cdc. Il campione è stato ricevuto dai Cdc il 19 novembre. Il sequenziamento condotto all'università di Washington e ai Cdc ha indicato che si trattava di un virus dell'influenza A(H5N5)".

"L'indagine delle autorità sanitarie Usa è in corso", prosegue l'Oms, puntualizzando che al momento "il tracciamento dei contatti non ha identificato ulteriori casi" e che "attualmente non vi sono prove di trasmissione da uomo a uomo".

"A causa della natura in continua evoluzione dei virus influenzali", l'agenzia delle Nazioni Unite per la salute continua a sottolineare "l'importanza della sorveglianza globale per rilevare e monitorare i cambiamenti virologici (inclusa la genomica), epidemiologici e clinici associati ai virus influenzali emergenti o circolanti che possono avere effetti sulla salute umana, e della tempestiva condivisione del virus per la valutazione del rischio".

Sulla base delle informazioni disponibili, l'Oms attualmente valuta il rischio complessivo per la salute pubblica rappresentato dai virus A(H5) come "basso", mentre lo classifica "da basso a moderato" per le persone con possibile esposizione professionale ad animali potenzialmente infetti.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
influenza aviaria h5n5 primo caso umano al mondo di virus dell'influenza aviaria h5n5 aviaria aviaria uomo aviaria virus come si prende
Vedi anche
News to go
Italia sempre più povera e vecchia, la fotografia del Censis
News to go
Ponte dell’Immacolata da bollino rosso, previsti 31 milioni di spostamenti
Disabilità, Picierno (Pd): "Ue investa in politiche uguaglianza, società più inclusiva è più forte"
Tatiana Tramacere, ecco la mansarda di Dragos dove è stata ritrovata - Il video esclusivo del Tg1
X Factor 2025, eroCaddeo: “Ho tanti brani pronti, ora sogno i live”
Disabilità, Sberna (FdI): "Piena tutela diritti persone diversamente abili al centro agenda Parlamento Ue" - Video
Milano Cortina, Buonfiglio: "Tregua olimpica? Ha firmato anche la Russia" - Video
Cianfoni (Apnea): "Divario con altri sport si sta riducendo" - Video
News to go
Bonus sport 2025, domande fino al 10 dicembre
Sberna: "Stem decisive per il futuro dei nostri giovani e della competitività europea"
Osservatorio Stem, De Luca (Deloitte): "Servono dati e strategie per colmare il divario di competenze in Europa"
New to go
Caporalato, Procura Milano indaga su 13 marchi di moda


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza