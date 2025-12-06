Il direttore della casa editrice: "Abbiamo venduto tutti i libri che avevamo. Probabilmente dovremo tornare in Toscana per rifornirci"
Tutti in fila da Passaggio al Bosco, la casa editrice identitaria, accusata di pubblicare testi che esaltano il nazifascismo, la cui presenza a 'Più libri, Più Liberi', la Fiera della Piccola e Media Editoria in corso a Roma fino all'8 dicembre, ha scatenato polemiche e defezioni, l'ultima quella dell'ex direttore della Stampa Massimo Giannini, che si è accodato a Zerocalcare e Corrado Augias non per "paura" - ha detto - ma per "cultura costituzionale".
"Io sto con Zerocalcare. E sto con Augias. Anch’io, nel mio piccolo - scrive il giornalista in una lettera pubblicata sul sito de La Repubblica - non sarò oggi a 'Più libri più liberi', dove avrei dovuto parlare all’Arena Repubblica Robinson. Anch’io, come Michele e come Corrado, non pretendo che Passaggio al bosco sia chiusa d’imperio per le sue dichiarate simpatie neo-nazifasciste e antisemite. Ma anch’io mi rifiuto di condividere la stessa agorà con una casa editrice che pubblica con orgoglio i deliri degli ufficiali delle SS e degli arditi della X Mas. Ho il massimo rispetto per gli amici e i colleghi che lo hanno fatto e lo faranno — sinceri democratici, come e più di me — sostenendo che la democrazia non può e non deve aver paura dei libri e delle opinioni. Giusto. Non ci divide certo il merito, semmai solo il metodo".
Dopo l'appello firmato da oltre 80 tra autori, artisti e case editrici per chiedere l'espulsione della casa editrice dalla Fiera - rispedito al mittente dal presidente dell'Aie, Innocenzo Cipolletta - 'Più Libri più Liberi' si è aperta regolarmente il 4 dicembre e in questi due giorni, assicura Marco Scatarzi, direttore di Passaggio al Bosco Edizioni, ha venduto praticamente tutto. "Ci dicono che il nostro è lo stand più visitato, in questo momento c'è una fila enorme, abbiamo venduto tutti i libri che avevamo - racconta Scatarzi all'Adnkronos - Qui c'è una grande fila, moltissime persone sono venute per mostrare la loro solidarietà e hanno acquistato i testi, anche molti di sinistra". Anzi, aggiunge, "probabilmente dovremo tornare in Toscana per rifornirci".
Intanto, mentre da Massimo Cacciari a Giordano Bruno Guerri, da Vittorio Feltri a Francesco Borgonovo e Osho, sono diversi gli intellettuali scesi in campo in difesa della la libertà di espressione - a prescindere dalle opinioni - per oggi pomeriggio è prevista una nuova protesta in Fiera: una serrata simbolica a cui hanno aderito una serie di editori già firmatari dell'appello che dalle 15 oscureranno i loro stand per circa mezz'ora.