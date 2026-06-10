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Engineering, S&P Global Ratings conferma rating e migliora outlook da Negativo a Stabile

S&P evidenzia, inoltre, la solidità delle relazioni con i clienti, con un tasso di abbandono inferiore al 2%

Aldo Bisio - Foto ufficio stampa
Aldo Bisio - Foto ufficio stampa
10 giugno 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

S&P Global Ratings ha confermato i rating di Engineering, tra i leader della Digital Transformation in Italia e con un'importante presenza a livello internazionale, a 'B-' e rivisto l'Outlook da Negativo a Stabile. A comunicarlo è lo stesso Gruppo, sottolineando che "la decisione dell'Agenzia riflette l'aspettativa di una graduale riduzione della leva finanziaria del Gruppo nei prossimi anni, sostenuta dalla continua crescita dei ricavi, dal progressivo miglioramento della redditività e dal rafforzamento della disciplina finanziaria. A tale dinamica contribuiranno anche la riduzione delle componenti di costo non ricorrenti e la normalizzazione del livello degli investimenti, con effetti positivi sulla capacità di generazione di cassa".

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A supporto della valutazione, S&P evidenzia, inoltre, la solidità delle relazioni con i clienti, con un tasso di abbandono inferiore al 2%, una "confortevole" posizione di liquidità, sostenuta, tra l'altro, da consistenti disponibilità di cassa e da una linea di credito revolving (Rcf) inutilizzata, una più favorevole struttura del debito, senza scadenze rilevanti prima del 2028, grazie anche all'operazione di rifinanziamento completata all'inizio dello scorso anno.

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rating Digital Transformation leva finanziaria redditività disciplina finanziaria
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