Errori del Fisco, Gazzetta Milano incontra Agenzia delle Entrate

Si è svolto lo scorso 30 gennaio a Milano il convegno organizzato da MilanoPercorsi dal titolo “Errori del Fisco e tutela delle imprese”. Hanno partecipato a tale incontro anche una serie di associazioni come Movimento Consumatori, Partite Iva Nazionali (PIN), il Sindacato Italiano Commercialisti e l’associazione forense Camera Civile Salentina. Come già anticipato, Gazzetta di Milano era presente in qualità di media partner dell’evento.

Al riguardo, fa sapere il Direttore editoriale di Gazzetta di Milano, dott. Agostino Marotta “È stato importante questo evento perché ci ha consentito di informare le imprese in merito ai propri diritti nei confronti del Fisco. Il tema è più che mai attuale, basta leggere gli ultimi interventi dei vertici di Agenzia Entrate per rendersi conto che dobbiamo lavorare tutti in questa direzione. Grazie soprattutto all’intervento dell’avv. Matteo Sances e del Presidente di Partite Iva Nazionali, Cav. Antonio Sorrento, siamo venuti a conoscenza di casi paradossali, se consideriamo che solo negli ultimi 5 anni PIN e Mov. Consumatori hanno contribuito a far annullare oltre 20 milioni di euro di tributi errati, ma abbiamo anche appreso di un’apertura da parte dell’Amministrazione al dialogo”.

Continua il dott. Marotta “Ringrazio il Presidente di MilanoPercorsi, il Dott. Marcello Guadalupi, perché dai relatori è emersa la necessità di una modifica sostanziale del Garante del Contribuente in modo da avere i poteri necessari per rimediare agli errori e ridurre i disagi. Nel frattempo cercheremo di coinvolgere in un prossimo incontro anche Agenzia delle Entrate e il suo Direttore al fine di trovare in maniera costruttiva le soluzioni migliori per i contribuenti”.