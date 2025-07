Expo 2025: Padiglione Italia, bilancio record nei primi tre mesi, tutti i numeri

A tre mesi dall’apertura di Expo 2025 Osaka, il Padiglione Italia traccia un bilancio che evidenzia un’intensa attività di promozione economica e culturale. Da aprile, la struttura ha ospitato 367 eventi tra incontri d’affari, conferenze, mostre e spettacoli, con la partecipazione complessiva di circa 5.480 persone.

Sul piano economico, nel Padiglione sono stati annunciati e siglati investimenti per 336 milioni di euro tra imprese italiane e giapponesi. Tra gli interventi principali, Danieli ha concluso contratti per circa 200 milioni di euro in Giappone; NSG Group ha stanziato 80 milioni per ampliare uno stabilimento a San Salvo (Chieti); DR Automobiles prevede un investimento da 50 milioni per il sito di Macchia d’Isernia, con un piano di nuove assunzioni; Ebara Corporation ha annunciato 6 milioni per l’ampliamento del sito produttivo di Gambellara (Vicenza).

La dimensione economica si è concretizzata anche in 104 eventi specifici per le imprese, con oltre 3.100 operatori italiani, giapponesi e internazionali coinvolti. Sono stati organizzati più di 90 incontri B2B e 39 degustazioni enogastronomiche curate da Eataly. Le attività si inseriscono nel quadro dell’Italy-Japan Action Plan 2024-2027 per lo sviluppo delle relazioni industriali.

Dal lato culturale, l’auditorium ha ospitato 172 eventi e il teatro 103 spettacoli, tra cui i concerti del Teatro La Fenice, del Teatro dell’Opera di Roma e della Banda dell’Arma dei Carabinieri, oltre alla tappa di Sanremo Giovani e alla performance di Roberto Bolle. Il metaverso del Padiglione, lanciato di recente, ha registrato circa 160mila accessi in meno di un mese.

Le Regioni italiane hanno contribuito in modo significativo alla programmazione: 18 Regioni su 20 partecipano a rotazione, con installazioni e mostre che si alternano settimanalmente. Nei primi tre mesi, si sono svolti 12 eventi territoriali e incontri dedicati all’attrazione di investimenti, organizzati in collaborazione con il Mimit, Invitalia e la Conferenza delle Regioni.

Il Padiglione è stato visitato da 207 delegazioni ufficiali – 101 imprenditoriali e 106 istituzionali e culturali – provenienti dall’Italia, dal Giappone e da altri Paesi. La strategia di comunicazione ha raggiunto una notevole visibilità anche online: la presentazione della Venere di Venafro, portata dalla Regione Molise, ha superato 6 milioni di visualizzazioni su X, contribuendo a un totale di oltre 30 milioni di visualizzazioni dei contenuti social.

Oltre agli accordi commerciali, sono stati sottoscritti 12 memorandum tra università, centri di ricerca e istituzioni culturali italiane e giapponesi, tra cui le intese tra La Sapienza e la Kansai Medical University, l’Università di Siena e l’Osaka Metropolitan University, e il Palazzo del Fumetto di Pordenone con il Kyoto International Manga Museum.

Tra i promotori e sostenitori del Padiglione figurano la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero degli Affari Esteri, ICE, la Camera di Commercio Italiana in Giappone, l’Ambasciata e il Consolato italiani, oltre a numerosi partner istituzionali e privati. Il progetto Docodemo Expo ha permesso a bambini ricoverati in ospedali pediatrici giapponesi di visitare virtualmente il Padiglione grazie a robot connessi in remoto: nei primi mesi si sono svolte 33 visite sperimentali.

Con un’offerta che unisce economia, cultura, innovazione e identità territoriale, il Padiglione Italia si consolida come uno degli spazi più visitati e apprezzati di Expo 2025 Osaka, contribuendo a rafforzare l’immagine di un’Italia creativa, tecnologica e capace di attrarre investimenti e collaborazioni internazionali.