Expo Osaka, Hayashi (Isct): “Dobbiamo rendere il futuro felice agli anziani”

“Al momento ci sono molte tecnologie mediche, ma dobbiamo tenere vivo l’interesse degli anziani per il futuro, anche se dipende dal singolo individuo. Credo che le tecnologie più avanzate diventeranno attrattive per tutti, a quel punto bisognerà mettere in pratica l'implementazione dei risultati di una ricerca all'avanguardia”. Così Nobuhiro Hayashi, Professor, Vice President for International Strategy and Engagement, Institute of Science Tokyo, intervistato al Padiglione Italia, durante l’esposizione universale di Tokyo, nel corso della Health and Well-Being Week.