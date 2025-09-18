Fashion & Talents: Daniele (Rai): "Evento importante per l'autismo"

"Quest'anno c'è un tema che mi è molto caro: l'autismo. E' presente, infatti, un'associazione che si chiama 'Modelli si nasce', che permette a dei ragazzi autistici di poter sfilare in una location così bella come piazza di Spagna, ma non solo, permette loro di sfilare tutto l'anno, di poter inserirsi nel mondo del lavoro. Sono stati realizzati anche tanti bellissimi progetti e sono molto contenta di essere qui al loro fianco". Con queste dichiarazioni, Eleonora Daniele, conduttrice Rai, nel corso della VII edizione di "Fashion & Talents", la sfilata-evento, organizzata da Accademia del Lusso e Università eCampus in piazza di Spagna a Roma, dove hanno preso vita le creazioni degli studenti, nate dalle collaborazioni con Giuliano Fujiwara, No Limits e Romeo Gigli.