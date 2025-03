FerrovieNord, proseguono lavori potenziamento nodo Seveso

Proseguono i lavori per il potenziamento del nodo ferroviario di Seveso nonché dei raddoppi ferroviari delle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Lo sottolinea FerrovieNord in una nota evidenziando "i principali aggiornamenti delle diverse aree di intervento del cantiere": a partire dalla rotatoria e viabilità del comparto industriale dove, "oltre al parcheggio di via Laforet reso fruibile a marzo 2024, sono state ultimate ed aperte al traffico la nuova rotatoria di Corso Montello con le viabilità ad essa connesse (comparto industriale Schwarzenbach e complesso commerciale) nonché la nuova viabilità “Fla” a servizio del comparto industriale".

Prosegue poi, in orario diurno, "la realizzazione dei nuovi muri, sia su fondazione diretta sia su micropali, a confine della nuova sede ferroviaria nei comuni di Seveso, Barlassina e Meda, con contestuale realizzazione dei plinti di fondazione per la creazione della futura palificata dell’impianto di trazione elettrica. Nell’intervallo notturno di sospensione della circolazione vengono posati i nuovi pali che verranno successivamente attrezzati per sostenere la trazione elettrica. Tali attività - si legge - sono propedeutiche alla realizzazione della sede che ospiterà il nuovo secondo binario".

Nell’ambito del raddoppio della tratta Seveso-Meda, "sono da poco state avviate le attività per la realizzazione del nuovo manufatto per il sottopassaggio alla linea Milano-Chiasso (infrastruttura gestita da R.f.i)". È stata realizzata, continua la nota, "una delle due piste di cantiere necessarie per l’esecuzione dei pali che costituiranno i muri d’ala del sottopasso e nel corso dei prossimi giorni, in accordo con i tecnici di R.f.i., verranno avviate le attività di perforazione per la realizzazione dei pali di grande diametro. È in corso l’ampliamento dell’edificio posto sulla banchina della stazione di Meda che ospiterà le apparecchiature di segnalamento (Acc-m) che gestiranno il traffico ferroviario da Seveso fino ad Asso".

Le attività relative al sottopasso veicolare di Seveso, prosegue il comunicato, "hanno subito un rallentamento a causa di un imprevisto geologico che ha comportato la sospensione delle opere provvisionali propedeutiche allo scavo della rampa sulla via R. Sanzio. Sono in corso valutazioni, a cura di geologi ed ingegneri strutturisti, per individuare le nuove modalità realizzative nel rispetto delle previsioni progettuali iniziali. Ad oggi le problematiche riscontrate fanno ipotizzare una apertura dell’opera per la fine del 2026".

Proseguono, si legge ancora, "le attività di risoluzione delle interferenze con i sottoservizi, sia pubblici che privati, lungo la via Zeuner. Una volta terminate tali attività sarà necessario completare la cantierizzazione dell’area per poter dar corso alla bonifica da ordigni bellici prima di poter avviare le attività necessarie alla realizzazione dell’opera". Infine i lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, "il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso - Camnago Lentate e Seveso - Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni".