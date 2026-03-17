Ffm, sede illuminata con il tricolore per la Giornata dell'unità nazionale

In occasione della Giornata dell'unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, la Palazzina degli Orafi, sede di Fondazione Fiera Milano, si è illuminata con il tricolore bianco, rosso e verde. Un gesto simbolico con cui la Fondazione celebra la ricorrenza della nascita dello Stato italiano, promuovendo così i valori che costituiscono il fondamento dell’identità nazionale e di una positiva convivenza civile.

"Illuminare la nostra sede -afferma il presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti- è un gesto semplice, ma rappresenta la volontà di promuovere i valori di coesione e identità nazionale, che da sempre ispirano l’attività della Fondazione al servizio della collettività e del territorio".