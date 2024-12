Fiere, Cosmoprof svela novità edizione 2025: nuovi progetti e riorganizzazione spazi

Per l’edizione 2025 Cosmoprof Worldwide Bologna si rifà il trucco: dopo gli ottimi risultati della scorsa edizione, con 248.500 operatori presenti da 150 paesi e 3.012 espositori, la manifestazione continua a crescere e a rinnovarsi, per accompagnare la crescita dell’industria cosmetica e il posizionamento internazionale del brand Cosmoprof. A caratterizzare la prossima edizione è innanzitutto il nuovo layout espositivo, più funzionale per gli operatori presenti in manifestazione e in linea con la necessità di ampliare l’offerta espositiva e introdurre nuove merceologie che possano rappresentare al meglio l’evoluzione del mercato. Cosmopack, il salone che ospita l’eccellenza della supply chain mondiale, avrà a disposizione l’intero padiglione 19, per ospitare i leader della filiera, con particolare attenzione al comparto delle macchine di processo e confezionamento.I padiglioni 15, 18, 15a, 20 e 28 saranno interamente dedicati ai principali segmenti della filiera: materie prime e ingredienti, produzione conto terzi, private label, packaging primario e secondario, accessori e componenti packaging.

Cosmo Perfumery & Cosmetics rivedrà la disposizione dei padiglioni dedicati al comparto Cosmetics & Toiletries, che sarà riposizionato nei padiglioni 26 e 36. Al padiglione 26 troveranno spazio le aziende di skincare e make-up, mentre fragranze e personal care saranno al padiglione 36. I Country Pavilion di Australia, Giappone, Singapore, Uk, Usa, e parte dei padiglioni dedicati alla Corea del Sud saranno riposizionati nel padiglione 22, con accesso diretto dal Centro Servizi e collegamento alle altre Collettive Nazionali nel padiglione 16. Per quanto riguarda il comparto Green & Organic, Sana Beauty ospiterà nel mezzanino tra i padiglioni 21 e 22 una selezione di aziende di prodotti naturali e biologici, ampliando così l’offerta espositiva e di contenuti dedicata al comparto erboristeria con un calendario eventi dedicato.

Per il comparto professionale di Cosmo Hair Nail & Beauty Salon la principale novità interesserà una parte delle aziende nail interessate alle attività b2b, che saranno riposizionate all’interno di una nuova area speciale, Professional Nail Avenue, nel Mall, accanto ai padiglioni dell’Estetica Applicata. L’area dedicata alle aziende nail interessate alla vendita diretta, Nailworld, sarà al padiglione 35 insieme a Cosmoshop, area deputata agli espositori interessati alla vendita diretta di prodotti e attrezzature per capello e beauty, e all’area barber. Le Buyer Lounge, gli spazi di accoglienza riservati ai buyer per facilitare la loro presenza in manifestazione, saranno allestite nei padiglioni 14 e 36, con riferimento nell’ordine al canale premium e prestige di Cosmoprime e al comparto Profumeria e Cosmesi con target mass market. Nel pad. 37 la Hair Lounge ospiterà i professionisti dell’acconciatura. Presente anche una lounge a cura del Gruppo Cosmetici a Connotazione Naturale ed Erboristica di Cosmetica Italia, posizionata nel mezzanino tra i padiglioni 21 e 22, a disposizione del canale erboristeria.

Cosmoprof Worldwide Bologna continua ad essere un appuntamento strategico per gli stakeholder da tutto il mondo. Alla sua 56a edizione, la manifestazione continua ad essere l’unico evento internazionale ad offrire una visione complessiva delle novità nel mondo beauty, grazie alla presenza in un’unica location di tutti i comparti dell’industria, dalla supply chain al prodotto finito. Cosmoprof offre inoltre opportunità di business fondamentali per la crescita dell’industria, con strumenti di match-making e servizi di consulenza personalizzati per rispondere alle necessità di tutti i canali distributivi.

Il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è un elemento chiave per garantire la presenza dei key player da tutto il mondo. Nel corso dei prossimi mesi, Ice coinvolgerà i propri uffici all’estero per incentivare la promozione media e la presenza a Bologna di buyer, retailer e distributori, con operatori provenienti da 66 paesi e con un focus in particolare su Stati Uniti, Africa e Area del Golfo e Medio-Oriente. Attività ad hoc a quattro mani con Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche valorizzeranno ulteriormente l’eccellenza della cosmetica Made In Italy, facilitando la crescita dell’export.

A Cosmoprof Worldwide Bologna 2025 gli addetti ai lavori potranno prendere consapevolezza delle principali tendenze che stanno plasmando l’industria beauty e il comportamento dei consumatori. Il tema chiave della prossima edizione sarà la sostenibilità, un elemento oggi imprescindibile per posizionarsi sul mercato, che sempre più deve diventare un valore strutturale delle aziende. Per contrastare il cambiamento climatico e le problematiche sociali ed economiche del nostro tempo i consumatori chiedono all’industria azioni concrete, immediate e ed efficaci. In questo scenario Cosmoprof si pone come riferimento per gli operatori, forte dell’attenzione riservata da anni ai temi legati alla sostenibilità nell’industria cosmetica. Progetti e contenuti dedicati alla riduzione di impatto ambientale saranno parte integrante dell’evento 2025.

I primi passi per una cosmetica sostenibile coinvolgono la filiera, in particolare il comparto degli ingredienti e delle materie prime, protagonisti ancora una volta di Ingredients Zone, un’area dedicata all’interno di Cosmopack, nel padiglione 20. Dai nuovi principi attivi con un ridotto impatto sulla biodiversità e sulle comunità locali, alla ricerca scientifica di nuove soluzioni di bio-tech e green chemistry, sono moltissime le potenzialità per offrire soluzioni innovative al consumatore. Le nuove tecnologie offrono un contributo essenziale nella trasformazione sostenibile del settore beauty, arricchendo soprattutto l’esperienza di utilizzo del prodotto e di acquisto. Per scoprire tutte le principali novità, da non perdere Beauty Tech, l’area nel padiglione 14 che accompagnerà gli operatori alla scoperta dell’utilizzo pratico delle nuove soluzioni per il retail.

Grazie allo sviluppo del digitale e all’interconnessione costante, nuovi mercati stanno acquisendo un ruolo preponderante. Africa, Medio-Oriente e Sud-Est Asiatico sono sempre regioni più protagoniste: qui si registrano i tassi di crescita più alti di fatturato cosmetico. il mondo beauty è sempre più attento alle culture indigene e alle comunità, così come alle caratteristiche specifiche di pelle e capelli di consumatori di etnie diverse, a principi religiosi e sociali (halal). Il risultato è una proposta di prodotto sempre più capillare, per una bellezza senza confini. Al centro rimane il benessere individuale, che da anni sta cambiando il rapporto dei consumatori con i prodotti cosmetici. Il concetto di anti-age è da anni desueto, a favore di un approccio pro-ageing, che ispira a vivere meglio con il nostro corpo. L’attenzione al tema della longevity implica una maggiore attenzione ad uno stile di vita sano. I brand rispondono a questa tendenza con proposte di linee di integratori e trattamenti di medical beauty non invasivi e che migliorano il naturale aspetto dell’individuo, e nel mondo delle fragranze, ad esempio, sono sempre più numerose le collezioni e le profumazioni ispirate alle neuroscienze e all’aromaterapia.

Una delle caratteristiche principali del format Cosmoprof è la ricchezza di iniziative e progetti speciali, volti ad arricchire l’esperienza in fiera degli operatori con contenuti e ispirazioni. Il contributo di esperti, opinion leader e trend scouter da tutto il mondo è il segreto del successo di CosmoTalks, il calendario di tavole rotonde dedicate ai marco-trend più attuali. Già confermata per il 2025 la presenza di agenzie ed associazioni di prestigio come Beautystreams, Ecovia intelligence, Euromonitor international, Fashion Snoops, Nelly Rodi e Statista. Per gli stakeholder della filiera produttiva, da non perdere i Cosmopack Stage, nel padiglione 20, mentre per gli operatori dell’estetica applicata e al nail l’appuntamento è nel Mall, con l’esclusivo programma di World Massage Meeting per gli operatori del massaggio e delle tecniche manuali, e a Cosmo OnStage, con le dimostrazioni live delle novità degli espositori e i contenuti dedicati al comparto nail. Novità assoluta per il 2025 è Beauty Stars, il premio dell’estetica riservato agli operatori e alle aziende della bellezza professionale. Il contest valorizzerà la passione, la creatività e la professionalità di estetiste, aziende e Spa, per dare voce ad un comparto che ha saputo rinnovarsi e che continua a svolgere un ruolo strategico per il benessere dell’individuo.

Giovedì 20 marzo da non perdere la cerimonia di premiazione. Domenica 23 marzo appuntamento con la creatività e il talento del mondo hair, con gli imperdibili show artistici di On Hair e con la nuovissima iniziativa On Hair Education, dedicata alla formazione tecnica per gli acconciatori. Tra gli eventi più attesi, i Cosmoprof & Cosmopack Awards, i riconoscimenti di Cosmoprof all’eccellenza dell’industria organizzati in collaborazione con l’agenzia Beautystreams. I prodotti più innovativi presentati dalle aziende espositrici della prossima edizione e le soluzioni pioneristiche messe in campo dalla filiera della supply chain saranno analizzati e vagliati da una giuria tecnica, composta da personalità di spicco del settore. Saranno selezionate le 3 migliori proposte per le 17 categorie del premio. Da febbraio una giuria multidisciplinare di Kol, buyer, brand owner ed esponenti della stampa sceglierà i vincitori, che saranno annunciati in manifestazione venerdì 21 marzo in occasione della cerimonia di premiazione. Le aziende espositrici possono già presentare le proposte 2025. Per la prossima edizione, dalle candidature degli Awards Beautystreams estrapolerà le tendenze più attuali realizzando CosmoTrends, il report che è sempre più uno strumento consolidato per guidare la visita in manifestazione di compratori, esperti, trend scouter, stampa internazionale, influencer e content creators.

Il 2024 è stato un anno particolarmente positivo per Cosmoprof Worldwide Bologna. Ad affermarlo è il Presidente di BolognaFiere, Gianpiero Calzolari: "Cosmoprof è uno dei fiori all’occhiello di BolognaFiere, un network fieristico unico in Italia e nel mondo grazie alla sua diffusione all’estero, con eventi nei principali mercati internazionali. Per supportare il network e rispondere alle esigenze del comparto, il gruppo BolognaFiere a inizio 2024 ha confermato la quotazione sul mercato dei capitali: un passo fondamentale per la nostra crescita a livello internazionale". "Grazie a queste importanti operazioni finanziarie, oggi BolognaFiere è tra i principali operatori fieristici internazionali ed è il primo in Italia per numero di eventi organizzati e quota di fatturato realizzati all’estero", evidenzia Antonio Bruzzone, Ceo di BolognaFiere. Molto positivi anche i dati economici di BolognaFiere Cosmoprof. La società si appresta a chiudere il 2024 con un fatturato previsto di 42 milioni di euro (contro i 38 milioni del 2023) e con un’Ebitda in linea con l’aumento registrato.

“Quest’anno gli eventi Cosmoprof nel mondo hanno raggiunto ottime performance”, evidenzia Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof. “Grazie al supporto dei nostri espositori e alla fiducia degli operatori di tutto il mondo, abbiamo raggiunto un fatturato importante, che ci permette di lavorare a nuove collaborazioni e investimenti. Forti di questi risultati, ci apprestiamo ad un 2025 ricco di nuovi progetti e molto stimolante”. Alla base dello sviluppo di Cosmoprof c’è anche la costante crescita del mercato cosmetico. Secondo Euromonitor international, nel 2024 l’industria cosmetica mondiale si prevede raggiungerà il valore di oltre 568,2 miliardi di euro, e le previsioni per il 2025 indicano un fatturato di oltre 612,8 miliardi di euro, con una crescita media annua dal 2023 circa dell’8%. Analizzando i paesi più performanti, a guidare la classifica sono ancora gli Usa: il mercato cosmetico nel paese supererà a fine 2024 i 115,5 miliardi di euro (+5,2% rispetto al 2023), e nel 2025 il fatturato raggiungerà i 120,4 miliardi di euro. Rallenta la Cina, che tuttavia continua ad essere il secondo mercato mondiale: nel 2024 si prevede un valore totale di mercato pari a 75,2 miliardi di euro (+5% rispetto al 2023) e per il 2025 la percentuale di incremento prevista è del 5%. In generale sono Middle East, Africa e l’America Latina a registrare le percentuali di crescita più alte. Particolarmente interessanti per gli analisti i risultati del settore beauty in Africa, che grazie ad un forte incremento demografico si sta posizionando nelle posizioni più alte del ranking mondiale.