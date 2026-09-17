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Fiere, Gallorini (Grs Research): "In-person experiences, sono nuovo spazio dove si costruisce futuro"

Enrico Gallorini - (Adnkronos)
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17 settembre 2026 | 17.03
Andrea Persili
LETTURA: 1 minuti

“L'industria delle fiere è parte di un ecosistema estremamente più sofisticato e importante che sono le in-person experiences”. Lo afferma all'Adnkronos Enrico Gallorini, Ceo di Grs Research, sottolineando come “tutte queste esperienze di persona, dai concerti ai grandi eventi, ai festival, stanno vivendo praticamente un momento d'oro”.

“Se lo pensiamo anche da un punto di vista semplicemente sociologico – osserva – siamo sempre più distanti tra di noi e questi momenti collettivi diventano non soltanto un momento per la passione, ma sempre di più anche per il business”. In questo scenario, “le fiere si stanno trasformando, stanno evolvendo da quello che era uno strumento per commerciare tra buyer e compratori a un momento collettivo, dove sempre di più un'industria, in modo estremamente verticale, si riunisce per vedere il futuro e co-creare il futuro”.

“Questo sta portando ovviamente un'attenzione estremamente importante a tutta questa industria che, evolvendo, diventa sempre di più un qualcosa che supera anche i confini”, aggiunge Gallorini. “Le fiere sono sempre state il luogo in cui imprenditori, imprese, commercianti da tutto il mondo si trovano in un ambiente neutro e per questo ambiente neutro possono anche superare i temi delle guerre, delle distanze tra nazioni e tutto il resto”.

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fiere in person experiences industria delle fiere
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