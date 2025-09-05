circle x black
Fiere, Zoppas (Ice): "Vicenzaoro è un'eccellenza nel mondo"

05 settembre 2025 | 16.55
Redazione Adnkronos
"Vicenzaoro è un'eccellenza nel mondo e negli anni si è sviluppata ed è diventata un punto di riferimento globale per questo settore, in cui siamo leader mondiali. Noi lavoriamo insieme a Vicenzaoro per selezionare gli incoming più adatti alle realtà italiane". Così Matteo Zoppas, presidente di Ice Agenzia, alla cerimonia di apertura di Vicenzaoro September 2025, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria organizzato da Italian Exhibition Group - Ieg e in programma da oggi al 9 settembre negli spazi della fiera di Vicenza. 

