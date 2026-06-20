Fii, Pagano: "Red Sea pronta ad aprire 27 resort, il volo da Milano è decisivo"

Red Sea Global punta a portare l’Arabia Saudita sulla mappa globale del turismo di lusso, con 27 resort e hotel operativi entro la fine dell’anno e un collegamento diretto da Milano considerato decisivo per il mercato europeo. Lo spiega John Pagano, group ceo di Red Sea Global, durante la diretta Adnkronos da Fii Priority Europe a Roma.

Il gruppo sta sviluppando due grandi destinazioni turistiche nel Regno. Quattordici strutture sono già aperte, altre undici arriveranno entro la fine di agosto e l’intero portafoglio sarà completato entro fine anno. Per una destinazione turistica di questa scala, la connettività aerea è un fattore centrale.

La partnership con Beond ha portato il primo volo diretto da una grande città europea verso l’area. Milano è considerata un mercato strategico: secondo Pagano, gli italiani mostrano forte interesse per ciò che Red Sea sta costruendo. Il gruppo punta ad annunciare altri collegamenti diretti, mentre la destinazione è già servita attraverso Riad, Gedda, Doha e Dubai.

Il secondo elemento di svolta riguarda le nuove regole saudite sulla proprietà straniera. Per Pagano rappresentano un cambio di passo, perché aprono la possibilità di acquistare immobili nei progetti sviluppati dal gruppo. La domanda europea era già presente e molti potenziali compratori attendevano proprio la modifica normativa.

Le tensioni in Medio Oriente hanno provocato una pausa nelle decisioni di alcuni investitori, ma non un danno strutturale. Pagano vede una ripresa forte dell’interesse, anche grazie alla stabilità del Paese, al sostegno del governo, alla fiscalità favorevole e a un quadro normativo più aperto. La destinazione, conclude, ha tutti gli ingredienti per attrarre turismo e capitali internazionali.