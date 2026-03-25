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Finanza: al via roadshow Bper 'Break the taboo, parliamo di soldi, libertà e futuro﻿'

Dal 31 marzo, è rivolto a studenti universitari

Finanza: al via roadshow Bper 'Break the taboo, parliamo di soldi, libertà e futuro﻿'
25 marzo 2026 | 18.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prenderà il via da Modena, il prossimo 31 marzo, il roadshow di Bper 'Break the taboo: parliamo di soldi, libertà e futuro'. Un ciclo di incontri a livello nazionale, rivolti agli studenti universitari e realizzato in collaborazione con Azzurra Rinaldi, economista, docente di Economia Politica all’Università Unitelma Sapienza nonché fondatrice di Equonomics e componente dell’Advisory Board di Abi che già collabora da due anni con la Banca nel progetto divulgativo 'Oltre il Rosa'. L’iniziativa, spiega Bper in una nota, nasce dalla volontà di contribuire in modo strutturale alla diffusione della cultura finanziaria e alla promozione delle pari opportunità, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni. In un contesto socioeconomico in cui il parlare di denaro, diritti e uguaglianza rappresenta ancora una sfida culturale, l’apertura di un dialogo con studentesse e studenti assume un valore strategico per costruire un approccio più consapevole e inclusivo.

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Il tour, che interesserà diverse città italiane, partirà da Modena il 31 marzo, per poi proseguire a Torino il 6 maggio e Napoli il 13 maggio. Ogni tappa si aprirà con l’analisi di dati nazionali e internazionali relativi a disparità economiche, gap retributivi e dinamiche di inclusione, accompagnati da interventi dedicati all’educazione finanziaria, al gender pay gap e alla previdenza complementare. L’obiettivo è fornire strumenti concreti e competenze utili per affrontare in modo consapevole le scelte economiche e professionali del futuro.

Per Giovanna Zacchi, head of Esg Strategy di Bper, "il Roadshow nasce con l’intento di favorire un confronto aperto e costruttivo con la comunità studentesca, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi del benessere finanziario e dell’inclusione. Crediamo che il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni sia determinante per generare un cambiamento duraturo". Aggiunge Rinaldi: "Il silenzio rispetto al denaro non è neutrale: è un ostacolo alla libertà. Portare questi temi nelle università significa scegliere di costruire una cultura finanziaria che sia davvero inclusiva e accessibile a tutte e tutti".

Riproduzione riservata
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Tag
cultura finanziaria pari opportunità educazione finanziaria benessere finanziario inclusione gender pay gap
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