La Nigeria verso una legge sulle criptovalute

Con la loro espansione in tutto il mondo, le criptovalute non hanno solamente offerto inedite opportunità di investimento, ma hanno anche messo a dura prova le capacità di previsione e controllo delle autorità di vigilanza. Dopo aver concesso un lungo periodo di libertà agli operatori del settore, il governo nigeriano si prepara ad adottare una legge sulle valute digitali, ai fini di garantire una più ampia tutela degli investitori. Lo ha annunciato in un comunicato l’agenzia di riscossione dello Stato africano.