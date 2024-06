ProShares verso il lancio dei suoi Etf Ethereum

Un’altra piattaforma si getta nella mischia degli Etf Ethereum, i nuovi prodotti finanziari che fanno gola a molti investitori. Si tratta di ProShares, che ha recentemente annunciato di aver inviato il form S-1 alla SEC, l’autorità competente per il mercato statunitense. Con la produzione di questo documento, l’approvazione, di fatto, diventa una formalità. La notizia ha sorpreso gli addetti ai lavori, convinti che l’operatore con sede a Bethesda non avrebbe tentato lo sbarco in un settore così affollato.