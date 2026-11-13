Bonus cuneo fiscale in pagamento anche per chi riceve la Naspi

Anche chi riceve la Naspi o le altre prestazioni non pensionistiche potrà ottenere i benefici che derivano dal taglio del cuneo fiscale.

Nel messaggio n. 3649/2026 l’INPS ha fatto chiarezza su beneficiari e requisiti e ha delineato il calendario dei pagamenti delle somme spettanti.

I pagamenti partono dalla mensilità di novembre, con gli arretrati da gennaio.

Si sbloccano i pagamenti del bonus cuneo fiscale

Anche sulla Naspi spetta il bonus per il taglio del cuneo fiscale. Il tema è tornato al centro dell’attenzione nelle ultime settimane, quando l’INPS ha esteso l’applicazione della misura ai titolari di prestazioni di accompagnamento alla pensione.

Tali somme spettano, infatti, anche a chi riceve prestazioni non pensionistiche che hanno natura sostitutiva dei redditi di lavoro dipendente, purché assoggettate a tassazione ordinaria. Pertanto, rientrano tra i beneficiari anche i disoccupati che ricevono indennità di disoccupazione o trattamento di integrazione salariale.

Ad averne diritto sono i titolari di redditi fino a 20.000 euro, soglia superata la quale l’agevolazione si trasforma in ulteriore detrazione spettante in caso di capienza fiscale.

Come previsto dalla Legge di Bilancio 2025, infatti, per i redditi non superiori a 20.000 euro annui è prevista una somma esente da imposizione fiscale calcolata in percentuale sul reddito da lavoro dipendente o su prestazioni sostitutive assoggettate a tassazione ordinaria.

In particolare, la percentuale è pari:

al 7,1% fino a 8.500 euro di reddito;

al 5,3% tra 8.500 e 15.000 euro;

al 4,8% per la fascia compresa tra 15.000 e 20.000 euro.

Le somme sono erogate in 11 rate mensili a partire dal mese di febbraio di ogni anno, in forma separata rispetto alla prestazione stessa.

Per quanto riguarda il 2026, i pagamenti partiranno da novembre. Con questa prima mensilità saranno corrisposti anche gli eventuali arretrati spettanti da gennaio, anche se la prestazione che dà diritto al bonus dovesse essere già terminata a tale data.

Chi è escluso dal bonus e come rinunciare

Come indicato dall’INPS, le somme spettano a chi riceve un’indennità di disoccupazione come la Naspi e la DS AGR e ai beneficiari dei diversi trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, CISOA, assegni erogati dai Fondi di solidarietà e dal FIS).

Restano invece esclusi i beneficiari di trattamenti assimilati al lavoro dipendente o da lavoro autonomo (tra cui l’ISCRO, la DIS-COLL e le indennità per liberi professionisti o partite IVA), le prestazioni soggette a tassazione separata (come l’anticipo Naspi in unica soluzione e il TFR da Fondo di garanzia) e i sussidi esenti ai fini fiscali come gli assegni al nucleo familiare.

Chi non fosse interessato al riconoscimento automatico del bonus cuneo fiscale può comunicare all’INPS la volontà di rinunciare all’accredito. La rinuncia va espressa tramite l'apposito servizio online presente sul portale dell'INPS.

La scelta riguarda l'anno d'imposta selezionato e non fa decadere il diritto alla misura, che potrà eventualmente essere recuperata in dichiarazione dei redditi.