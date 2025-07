Nel 2025 sulle mance ricevute dai clienti si applica una flat tax agevolata. Gli ultimi chiarimenti delle Entrate riguardano il lavoro in somministrazione

Chi lavora in strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come bar e ristoranti, può beneficiare di una tassazione agevolata sulle mance che riceve.

Nel 2025, infatti, è prevista una flat tax al 5%, ma solo per chi rientra in specifici requisiti reddituali.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, la tassazione agevolata sulle mance si applica anche se il lavoratore o la lavoratrice ha un datore di lavoro esterno, ad esempio nel caso di un’agenzia di somministrazione.

Flat tax mance: tassazione al 5% anche per il lavoro in somministrazione

Lavoratori e lavoratrici impiegati nel settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono beneficiare di una tassazione ridotta sulle mance che ricevono.

Il nuovo regime agevolato, previsto inizialmente dalla Legge di Bilancio 2023, è diventato strutturale e da quest’anno si applicano le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, la quale ha apportato alcune importanti modifiche, tra cui l’ampliamento della platea di possibili beneficiari.

Alle mance di barman, camerieri, receptionist e altre categorie si applica una tassazione agevolata del 5% a condizione che vengano rispettati precisi requisiti.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito tutte le istruzioni nelle apposite circolari, ma è con la risposta all’interpello n. 7/2025 che ha chiarito un aspetto importante: la flat tax al 5% sulle mance si applica anche se il lavoratore o la lavoratrice ha un datore di lavoro esterno.

Questo significa che la tassazione agevolata, si applica anche nel caso in cui il dipendente non è un impiegato della struttura ricettiva, del bar o del ristorante, ma è alle dipendenze di un fornitore esterno, come ad esempio un’agenzia di somministrazione.

In questo caso, dunque, dato che è l'agenzia a ricoprire il ruolo del datore di lavoro tenuto a corrispondere lo stipendio, la stessa adempirà anche agli obblighi del sostituto d’imposta.

Il riversamento delle mance da parte dei gestori delle strutture/ristoranti verso il fornitore esterno, invece, si configura come una semplice movimentazione di denaro, e quindi è irrilevante ai fini impositivi.

A questo proposito, l’Agenzia ha messo in evidenza l’obbligo di attivazione di un sistema di comunicazioni per la corretta tassazione delle somme corrisposte tra l’agenzia di somministrazione e il soggetto terzo erogatore.

Come funziona la tassazione agevolata sulle mance

Come anticipato, ad introdurre la tassazione agevolata sulle mance per i dipendenti di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è stata la Legge di Bilancio 2023.

Le somme erogate su base volontaria dai clienti rientrano tra i redditi di lavoro dipendente ma, in questi casi, il sostituto d’imposta è tenuto ad applicare una tassazione fissa al 5% al posto dell’IRPEF canonica e delle relative addizionali.

Ad ogni modo, per poter beneficiare della tassazione agevolata, il lavoratore o la lavoratrice deve rispondere agli specifici requisiti ricalibrati dalla Legge di Bilancio 2025:

● essere titolare di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico (settore ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande);

● aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente non superiori a 75.000 euro (erano 50.000 fino al 2024), anche se derivanti da più rapporti di lavoro: in questo caso deve essere il contribuente ad attestare per iscritto le somme ricevute;

● non aver comunicato al datore di lavoro di voler rinunciare al nuovo regime agevolato.

La flat tax, inoltre, si applica solo entro il 30% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro (era il 25% fino al 2024).

La percentuale deve essere calcolata considerando tutti i redditi di lavoro dipendente dell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il superamento dei limiti stabiliti impedisce l’applicazione dell’imposta sostitutiva nell’anno successivo.