circle x black
Cerca nel sito
 

ISEE 2026: arriva la nuova DSU

sponsor

Sono stati aggiornati i moduli per la nuova DSU a fini ISEE. Debuttano le novità per il 2026 e arriva l'attestazione per specifiche prestazioni sociali e per l'inclusione

ISEE 2026: arriva la nuova DSU
13 marzo 2026 | 15.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Prima casa, maggiorazioni per i figli e nuovo ISEE prestazioni familiari: i nuovi modelli per la DSU mettono nero su bianco le novità per il 2026.

In attesa delle istruzioni operative da parte dell’INPS, i nuovi moduli pubblicati dal Ministero del Lavoro recepiscono le novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio.

Entrano a regime le modifiche relative alla franchigia sulla prima casa e alle maggiorazioni riconosciute per i figli, che avranno un impatto sul calcolo per cinque specifiche prestazioni.

Nuova DSU a fini ISEE: le novità per il 2026

Con la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro datato 2 marzo arrivano i moduli e le istruzioni aggiornate per la DSU a fini ISEE. I nuovi modelli recepiscono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio anche se per l’applicazione pratica delle novità sarà necessario attendere l’apposita circolare INPS, che informerà sull’adozione della nuova modulistica nei propri sistemi.

Le modalità di calcolo dell’ISEE sono state modificate dalla Manovra che ha previsto due importanti novità:

● l'aumento della soglia che esclude dal calcolo il valore dell’abitazione principale (la casa di proprietà adibita a residenza) da 91.500 euro a 120.000 euro per i nuclei familiari che risiedono in comuni capoluogo delle città metropolitane. La soglia è ulteriormente incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo;

● la nuova scala di equivalenza con maggiorazioni per la presenza di figli nel nucleo (si introduce una maggiorazione specifica in caso di nucleo con due figli, con il contestuale incremento, nella misura di 0.05, di ciascuna delle altre maggiorazioni previste).

Tali modifiche si applicano sia al calcolo dell’ISEE ordinario che al calcolo dell’ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.

Non si applicano, però, a tutti ma solo a chi predispone l’ISEE per l’accesso a cinque specifiche prestazioni:

● l’assegno di inclusione (ADI);

● il supporto per la formazione e il lavoro (SFL);

● l’assegno unico e universale per i figli a carico;

● il bonus asilo nido;

● il bonus nuovi nati.

Per queste prestazioni, inoltre, debutta una nuova tipologia di ISEE, quello per “Specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione”, che riporterà il calcolo specifico effettuato.

I quadri con le novità

Le novità introdotte dal 2026 saranno visibili all'interno di due specifici quadri:

● il quadro A - Nucleo Familiare (Modulo MB.1) contiene le novità in materia di maggiorazioni alla scala di equivalenza;

● Il quadro B - Casa di Abitazione (Modulo MB.1) riflette invece le modifiche alla franchigia sulla prima casa.

Come annunciato dall’INPS, l’aggiornamento dei moduli di DSU non comporterà oneri aggiuntivi per chi ha già richiesto e ottenuto l’ISEE. Le attestazioni saranno aggiornate automaticamente per dare

evidenza del nuovo valore da considerare per il calcolo dei bonus famiglia e delle misure per l’inclusione..

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ISEE 2026 DSU Novità Modifiche Franchigia Maggiorazioni
Vedi anche
News to go
Rombo bianco su sfondo blu, nuovo cartello stradale: cosa significa
Carboni e Paradiso, il doppio duetto che infiamma Roma - Video
News to go
Guerra in Iran, settore agroalimentare italiano in crisi
News to go
Poche donne al comando, solo il 22,4% dei posti nei governi
Iran, due droni colpiscono Dubai - Video
Maltempo a Roma, piove dentro l'aeroporto di Fiumicino: il video del terminal allagato
Corteo Giovani Palestinesi a Bologna: "No aggressione a Iran, invasione Libano e occupazione Gaza" - Video
Sigfrido Ranucci canta 'Roma, Roma' di Venditti e la dedica a Giletti: "Lui nella lobby degli juventini"
Cuccioli tra rifiuti ed escrementi in uno stabile abbandonato, il salvataggio della polizia – VIDEO
Antonello Venditti canta a sorpresa all’anteprima di ‘Notte prima degli esami 3.0’ - Video
News to go
Guerra in Medio Oriente, Confartigianato: a rischio 27,8 miliardi di export italiano
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza