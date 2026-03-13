Sono stati aggiornati i moduli per la nuova DSU a fini ISEE. Debuttano le novità per il 2026 e arriva l'attestazione per specifiche prestazioni sociali e per l'inclusione
Prima casa, maggiorazioni per i figli e nuovo ISEE prestazioni familiari: i nuovi modelli per la DSU mettono nero su bianco le novità per il 2026.
In attesa delle istruzioni operative da parte dell’INPS, i nuovi moduli pubblicati dal Ministero del Lavoro recepiscono le novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio.
Entrano a regime le modifiche relative alla franchigia sulla prima casa e alle maggiorazioni riconosciute per i figli, che avranno un impatto sul calcolo per cinque specifiche prestazioni.
Con la pubblicazione del decreto del Ministero del Lavoro datato 2 marzo arrivano i moduli e le istruzioni aggiornate per la DSU a fini ISEE. I nuovi modelli recepiscono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio anche se per l’applicazione pratica delle novità sarà necessario attendere l’apposita circolare INPS, che informerà sull’adozione della nuova modulistica nei propri sistemi.
Le modalità di calcolo dell’ISEE sono state modificate dalla Manovra che ha previsto due importanti novità:
● l'aumento della soglia che esclude dal calcolo il valore dell’abitazione principale (la casa di proprietà adibita a residenza) da 91.500 euro a 120.000 euro per i nuclei familiari che risiedono in comuni capoluogo delle città metropolitane. La soglia è ulteriormente incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo;
● la nuova scala di equivalenza con maggiorazioni per la presenza di figli nel nucleo (si introduce una maggiorazione specifica in caso di nucleo con due figli, con il contestuale incremento, nella misura di 0.05, di ciascuna delle altre maggiorazioni previste).
Tali modifiche si applicano sia al calcolo dell’ISEE ordinario che al calcolo dell’ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi.
Non si applicano, però, a tutti ma solo a chi predispone l’ISEE per l’accesso a cinque specifiche prestazioni:
● l’assegno di inclusione (ADI);
● il supporto per la formazione e il lavoro (SFL);
● l’assegno unico e universale per i figli a carico;
● il bonus asilo nido;
● il bonus nuovi nati.
Per queste prestazioni, inoltre, debutta una nuova tipologia di ISEE, quello per “Specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione”, che riporterà il calcolo specifico effettuato.
Le novità introdotte dal 2026 saranno visibili all'interno di due specifici quadri:
● il quadro A - Nucleo Familiare (Modulo MB.1) contiene le novità in materia di maggiorazioni alla scala di equivalenza;
● Il quadro B - Casa di Abitazione (Modulo MB.1) riflette invece le modifiche alla franchigia sulla prima casa.
Come annunciato dall’INPS, l’aggiornamento dei moduli di DSU non comporterà oneri aggiuntivi per chi ha già richiesto e ottenuto l’ISEE. Le attestazioni saranno aggiornate automaticamente per dare
evidenza del nuovo valore da considerare per il calcolo dei bonus famiglia e delle misure per l’inclusione..