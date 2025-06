L’Agenzia delle Entrate Riscossione scrive ai cittadini e alle cittadine che hanno richiesto la riammissione alla rottamazione quater: le lettere con le istruzioni su pagamenti e scadenze sono partite e arriveranno a destinazione entro il 30 giugno.

Il primo appuntamento con i versamenti, invece, è fissato al prossimo 31 luglio sia per chi paga in un’unica soluzione che per chi ha scelto la via della rateazione.

Circa 247.000 comunicazioni delle somme dovute, con tutte le indicazioni operative, viaggeranno via PEC o tramite raccomandata agli indirizzi indicati dagli utenti al momento della richiesta.

Via PEC e raccomandata le lettere dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sulla rottamazione

Ad annunciare l’invio dei piani di pagamento delle rottamazione quater per chi ha richiesto la riammissione prevista dal DL Milleproroghe è la stessa Agenzia delle Entrate Riscossione.

Chi non risultava in regola con i versamenti al 31 dicembre ha potuto richiedere di rientrare nel perimetro della definizione agevolata delle cartelle facendo ripartire tutto l’iter.

Dopo la nuova adesione, si ridefinisce un nuovo piano di rate secondo le regole previste dal DL n. 202 del 2024.

I contribuenti hanno potuto scegliere di pagare in un’unica soluzione o di diluire i versamenti in una tabella di marcia con un massimo di 10 rate.

La prima scadenza, uguale per tutti e tutte, è fissata al 31 luglio e mentre le successive sono in calendario:

● il 30 novembre 2025;

● il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre del 2026 e 2027.

“Alle somme da corrispondere saranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023”, specifica l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Nelle lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione le istruzioni per pagare le rate della rottamazione

Le lettere con tutte le istruzioni da seguire per chi ritorna nel perimetro della rottamazione quater arrivano via PEC o tramite raccomandata entro la fine del mese agli indirizzi che sono stati indicati in fase di domanda.

Nelle comunicazioni delle somme dovute gli interessati e le interessate trovano un prospetto di sintesi con le indicazioni per fare pace con il Fisco:

● i carichi, le cartelle, gli avvisi oggetto della domanda di riammissione;

● gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata;

● il piano di scadenze;

● i moduli precompilati per il pagamento delle rate in linea con le modalità scelte;

● le informazioni per attivare l’addebito dei pagamenti sul conto corrente.

Un breve vademecum che i contribuenti potranno sempre recuperare anche dal portale istituzionale tramite il servizio che permette di richiedere una copia della comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.