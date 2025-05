Fondi BancoPosta, i vantaggi del piano di accumulo

Il Pac (Piano di accumulo) è il servizio che permette di investire nei fondi BancoPosta in modo graduale nel tempo con importi costanti addebitati automaticamente nel conto BancoPosta o nel libretto postale. I vantaggi del Pac con BancoPosta Fondi Sgr sono: una copertura assicurativa gratuita per i piani superiori ai 15mila euro; entrare in modo graduale nei mercati finanziari, riducendo la volatilità dell’investimento; creazione di un capitale nel tempo, "mettendo a lavorare" anche le piccole somme risparmiate mensilmente; un consistente risparmio sulle commissioni di sottoscrizione. Infatti, in caso di sottoscrizione di un piano di accumulo con i Fondi BancoPosta viene applicata una condizione di maggior favore che consiste nell’azzeramento delle commissioni di sottoscrizione dopo 24 rate (ossia non applicate a partire dalla venticinquesima rata compresa in poi).

Il 'Pac Assicurato' è il servizio firmato BancoPosta Fondi Sgr in collaborazione con Poste Assicura e offre la possibilità ai clienti di beneficiare di una polizza assicurativa totalmente gratuita che, in caso di morte o invalidità, possa aiutarli a completare il Piano, ricevere una diaria o un rimborso in caso di ricovero o infortunio. In pratica, la copertura assicurativa gratuita permette, al verificarsi di determinati eventi, di ottenere una somma in denaro, una diaria o un rimborso delle spese mediche. I requisiti per accedere prevedono un ammontare del Piano di minimo 15mila euro e un’età dell’assicurato inferiore ai 70 anni.