Food & Beverage, Finzi (AstraRicerche): "Birra rappresenta convivialità a tavola per oltre 7 italiani su 10"

"In Italia la formalità a tavola viene considerata sempre meno rilevante. Secondo gli italiani, la pizza è la regina dell'informalità, mentre la birra si conferma come la bevanda che più di tutte porta spontaneità nei momenti di convivialità e che conquista per la capacità di accompagnare ogni tipo di piatto". Lo ha spiegato Cosimo Finzi, direttore di AstraRicerche, presentando l'indagine inedita condotta proprio da AstraRicerche per Birra Moretti, che esplora come sono cambiate le abitudini degli italiani nei momenti legati al cibo e alle bevande, e il loro rapporto con l'essere autentici e spontanei.