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Formazione continua: investire sulle persone per far crescere l'azienda

21 maggio 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tra i temi centrali emersi durante Venditore Vincente 2026 c'è anche il valore della formazione continua come strumento di crescita aziendale e sviluppo delle competenze interne. In un contesto in cui il mondo della vendita cambia rapidamente, anche grazie all'ingresso dell'intelligenza artificiale nei processi commerciali, il percorso ideato da Frank Merenda punta a formare imprenditori, manager e team commerciali in modo strutturato e continuativo. A sottolinearlo è Francesca Meli, HR Manager di HouseTree Real Estate Parma: "Considero che abbiamo circa 80 venditori che sono stati formati seguendo questo metodo. Consiglierei assolutamente di iniziare questo percorso partendo proprio dalla base per crescere sia personalmente sia come azienda, perché la formazione è proprio la base della crescita di un'azienda." Meli evidenzia inoltre come l'edizione 2026 di Venditore Vincente sia particolarmente focalizzata sui cambiamenti in corso nel mercato e sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicata alla vendita: "Questa nuova edizione è rivolta anche molto a come sta andando il mondo oggi, quindi con l'intelligenza artificiale è fondamentale."

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