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Formazione: Sacilotto (Lidl Italia), 'da sinergia tra imprese, Its e istituzioni un percorso d'eccellenza'

30 marzo 2026 | 07.43
Redazione Adnkronos
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"Questa giornata rappresenta un grande riconoscimento per l'azienda, ma soprattutto per questi giovani, che hanno creduto nella formazione, nel lavoro e si sono impegnati". Risultati che sono "la prova che quando le aziende, quindi il settore privato, fanno rete con le scuole, in questo caso gli Istituti tecnici, insieme alle Regioni o al Ministero, si possono creare veramente dei percorsi di eccellenza, che aiutano l'occupazione giovanile e premiano i ragazzi che hanno la volontà di lavorare, studiare e creare un percorso professionale per il loro futuro". A dirlo Sebastiano Sacilotto, Ceo Lidl Italia,  all'incontro, il 27 marzo al Ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma, durante il quale sono stati presentati i risultati ottenuti con l'introduzione del modello di alto apprendistato della Camera di Commercio Italo-Germanica (Ahk Italien) negli Its Academy. Il progetto 'Lidl 2 your career' di Lidl Italia, che ha portato all'assunzione di 550 apprendisti e dalla formazione di 630 tutor aziendali,  rappresenta l'applicazione ad oggi più significativa del modello.

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