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Iran, Trump: "Ottenuto un cambio di regime. A breve potrebbe esserci un accordo"

Il presidente Usa a bordo dell'Air Force One: "Teheran lascerà passare 20 petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz". Alla domanda su una potenziale operazione di terra, Trump è rimasto vago e ha insistito sul fatto che la guerra sia in anticipo di "alcune settimane" rispetto al programma

Donald Trump - (Afp)
Donald Trump - (Afp)
30 marzo 2026 | 07.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma che gli attacchi contro i vertici della Repubblica islamica equivalgono di fatto a un cambio di regime, ribadendo una tesi che aveva espresso per la prima volta al momento dell’annuncio dei colloqui per porre fine alla guerra con l’Iran. E che un accordo per porre fine al conflitto potrebbe arrivare “presto”.

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Il tycoon sostiene inoltre che l'Iran abbia acconsentito a far transitare altre 20 petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz come “segno di rispetto” e ulteriore dimostrazione della sua disponibilità a negoziare un accordo.

Il regime della Repubblica islamica nel suo complesso non è, di fatto, caduto, ma Trump sta apparentemente cercando di presentare la decapitazione della Guida suprema Ali Khamenei e di decine di altri alti funzionari come equivalente al crollo del vecchio governo si legge sul Times of Israel.

"Il primo regime è stato decimato, distrutto, sono tutti morti. Il regime successivo è quasi morto, e il terzo regime... abbiamo a che fare con persone diverse da quelle con cui chiunque abbia avuto a che fare prima... e, francamente, si sono dimostrate molto ragionevoli", ha dichiarato Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One.

Alla domanda su una potenziale operazione di terra contro l’Iran, Trump è rimasto vago e ha insistito sul fatto che la guerra sia in anticipo di "alcune settimane" rispetto al programma, anche se giovedì la Casa Bianca ha ribadito la propria tempistica di quattro-sei settimane per concludere una guerra che sabato ha superato la soglia delle quattro settimane.

Alla domanda sulle voci secondo cui l’Iran avrebbe imposto un pedaggio alle navi che attraversano lo Stretto di Hormuz, Trump ha risposto: "Devo verificare se è vero". "Potremmo chiudere lo Stretto di Hormuz in due minuti", ha aggiunto.

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